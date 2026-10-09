Rareș Cojoc și partenera lui, Andreea Matei, au câștigat competiția WDSF GrandSlam din Roma, care a avut loc în urmă cu o zi. Imediat după reușită, iubita dansatorului, Claudia Dumitru, a postat pe contul de socializare noi imagini, alături de care i-a transmis un mesaj scurt de dragoste.

Claudia Dumitru l-a felicitat pe campionul mondial cu o declarație de dragoste, dar și cu o imagine în care cei doi apar într-o ipostază rară. „My Champion!”, a scris Claudia pe colajul de imagini postat pe Instagram.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru trăiesc de câteva luni o frumoasă poveste de dragoste. Până acum, cei doi nu au făcut declarații despre relația lor, însă au postat des imagini pe contul de socializare, în care par foarte fericiți împreună. Campionul la dans sportiv a divorțat de Andreea Popescu, femeia care i-a dăruit trei copii. Recent, bruneta a dezvăluit că s-a întâlnit deja cu actuala parteneră a fostului ei soț.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie.