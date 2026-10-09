Leul se apreciază vineri, 9 octombrie 2026, atât în raport cu euro și dolarul american, cât și cu lira sterlină, potrivit cursului anunțat de BNR.

Euro a ajuns azi la 5,3414, comparativ cu cotația de joi, de 5,3470, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0056.

Pe 8 octombrie, BNR a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului, după ce a scăzut la 6,17% în august.

Leul crește, aurul se scumpește

Evolutia leu-euro. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Leul a crescut vineri în raport cu dolarul american, cotat la 4,7612, față de joi când era 4,7814 (o scădere de 0,202).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,3029 lei, față de 6,3058 cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat vineri, 9 octombrie 2026, la 640,8929 lei pentru un gram, față de 633,4893 lei (o creștere de 7,4036 lei).

Pe 6 octombrie, euro a atins un nou record pe piața valutară din România, fiind cotat de Banca Națională a României (BNR) la 5,3527 lei. Aceasta reprezintă o creștere de 2,21 bani față de cotația anterioară, marcând o apreciere continuă a monedei europene.

Pe 2 octombrie, euro a depășit pragul de 5,3 lei pe unitate la cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR), moneda europeană fiind cotată la 5,3447 unități.

Euro a ajuns miercuri, 23 septembrie 2026, la un record istoric de 5,2788 lei, comparativ cu ziua de marți, când era 5,2647.

Un record istoric s-a înregistrat pe 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic a rămas tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Cum a fluctuat leul după criza politică

9 octombrie: 5,3414 lei/euro

6 octombrie: 5,3527 lei/euro

2 octombrie: 5,3447 lei/euro

23 septembrie: 5,2788 lei/euro

21 septembrie: 5,2649 lei/euro

28 august: 5,2584 lei/euro

17 august: 5,2419 lei/euro

2 iulie: 5,2359 lei/euro

5 iunie: 5,2488 lei/euro

2 iunie: 5,2556 lei/euro

22 mai: 5,2488 lei/euro

18 mai: 5,2105 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro