„Don’t Shut Me Down” a intrat direct pe locul 9 în topurile din Marea Britanie. Titlul este al doilea cel mai descărcat al săptămânii și a fost difuzat în flux de 2,3 milioane de ori.

Acesta este primul single ABBA din top 10 din Marea Britanie de la „One of Us”, din ianuarie 1982. Este, de asemenea, al 20-lea single al grupului care apare în Top 10 britanic.

O altă piesă de pe noul album, „I Still Have Faith in You”, este clasată pe locul 14.

Cele două noi single-uri sunt preluate din „Voyage”, primul album de studio al ABBA de la „The Visitors” din 1981. Lansarea sa a fost anunțată la un eveniment săptămâna trecută la Londra, concretizând revenirea pe care au promis-o fanilor de ani de zile.

Cei patru membri ai ABBA – un acronim alcătuit din inițialele prenumelor lor – sunt Anni-Frid Lyngstad, 75 de ani, Agnetha Fältskog, 71 de ani, Björn Ulvaeus, 76 de ani, și Benny Andersson, 74 de ani.

Formația a fost înființată în 1972. După câștigarea premiului Eurovision, în 1974, cei patru artiști ar fi vândut aproape 400 de milioane de albume.

„Voyage”, un album cu 10 piese care include opt piese noi și două noi versiuni – „Just a Notion” și „Bumblebee” – va fi lansat pe 5 noiembrie.

ABBA a anunţat că va susţine în mai 2022 un concert mai puţin obişnuit la Londra, unde vor fi proiectate versiunile digitale ale membrilor formaţiei. Avatarurile membrilor ABBA au fost create cu ajutorul tehnologiei folosite şi în filmele de la Hollywood.

