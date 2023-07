Pe rețelele de socializare, Oana Lis i-a întrebat pe cei care o urmăresc ce ar cumpăra de la ea sau de la Viorel, pentru că are nevoie de bani și vrea să pună la vânzare diverse obiecte. Aceasta are grijă singură de fostul edil al Capitalei, care are mai multe probleme de sănătate și care s-au agravat în ultima perioadă.

„Aș vrea să vând ceva de la Viorel sau de la mine ca să fac rost de bani pentru ceva ce îmi trebuie. Ce ați cumpăra de la noi, ceva personal? Aștept idei”, a scris Oana Lis pe Facebook.

În urma acestui mesaj, mai multe comentarii răutăcioase au început să apară la adresa acesteia, iar mulți au spus că a ajuns să „cerșească” pe internet.

„Adică unora nu le este jenă să ceară bani la tot mapamondul pentru război și mie să-mi fie pentru că vreau să fac rost de bani pentru un om cu boli cronice, un om bun și drag, de care mă ocup singură 24/24?! Fiecare are valorile lui umane după care se ghidează!”, le-a răspuns Oana Lis.

Și a continuat: „Asta e culmea invidiei dintre femei… S-au activat unele p-aici că de ce să cerșesc eu p-aici și să primesc ceva… și nu ele! Bine că n-am primit nimic. V-am pus o întrebare, pentru că atunci când suntem mai mulți sunt și mai multe idei. Dar e tare asta… am înțeles că ne batem pe bărbați, că e bătaie pe ăia buni…“ca să ne uităm ce rochiță, gentuță are vreuna… dar asta e ultima”.

Motivul pentru care Oana Lis s-a retras din viața publică

Soția lui Viorel Lis obișnuia să apară săptămânal în emisiuni sau show-uri pe micul ecran, însă de ceva vreme a rărit aparițiile la TV.

Într-un interviu pentru Fanatik, Oana Lis a vorbit despre lupta ei cu depresia. A recunoscut că uneori avea chiar și peste 30 de atacuri de panică pe zi. Așa a descoperit psihologia, cursurile de dezvoltare personală, toate au ajutat-o să treacă peste momentele grele.

„Am făcut foarte multe pentru vindecarea mea, am fost la psihiatru”

„Când am început să studiez psihologia, eu făceam deja dezvoltare personală, mergeam la constelaţii familiale, mergeam la psiholog, la reiki. Am făcut foarte multe pentru vindecarea mea, am fost la psihiatru. Mulţi oameni care au pe cineva în familie care se luptă cu depresia, cu anxietatea, nu ştiu cum să reacţioneze.

Şi eu la rândul meu am fost părăsită de mulţi oameni, alţii mi-au rămas alături. Ulterior s-au lovit şi ei de stările astea şi au revenit cu întrebări despre ele”, a recunoscut Oana Lis, care a dezvăluit motivul pentru care nu mai apare așa de des pe micul ecran.

„Mă săturasem să mă prostesc pe la emisiuni, dar televiziunea a fost ca un drog”

„Atunci când facem ceva, noi toţi avem o explicaţie raţională, dar şi una emoţională, pe care uneori o conştientizăm, uneori nu. Explicaţia mea raţională a fost că mă prinsese să merg la emisiuni, îmi plăcea, dar nu mai puteam să merg ca şi personaj.

Mă săturasem să mă prostesc pe la emisiuni, dar televiziunea a fost ca un drog. Îmi plăceau apariţiile, faptul că mă întâlneam cu diverse persoane. Şi atunci m-am întrebat cine apare cel mai des la televizor şi anume, politicieni, astrologi, nutriţionişti, nimic nu-mi plăcea. Şi așa mi-a venit ideea să mă fac psiholog şi să mă invite lumea pe la emisiuni în calitate de psiholog”, a mai spus Oana Lis.

