Recent, fostul edil al Capitalei a avut parte de o întâmplare neplăcută, Viorel Lis a căzut în casă. Fiind foarte greu, Oana Lis nu l-a putut ridica singură de jos, așa că a cerut ajutorul vecinilor, care au refuzat-o. Astfel, vedeta s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul pompierilor.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Lis a povestit totul: „Lumea zice că unii oameni se poartă urât cu bătrânii, eu, din păcate, trăiesc această discriminare și acest lucru zilnic. Da, mi s-a întâmplat ca Viorel să cadă în casă și e foarte greu, nu am putut să-l ridic și m-am dus la un vecin și mi-a zis că l-am deranjat din somn, și nu a vrut să mă ajute”, a zis ea.

Oana Lis a avut probleme și la notariat, unde nu l-a putut duce pe Viorel Lis

Și a continuat: „Din păcate, în București, toți stăm în apartamentele noastre, nu ne mai interesează de vecini, de cei în vârstă. Zilele trecute am simțit discriminare, aveam nevoie la notariat cu Viorel și am fost înainte să vorbesc.

I-am spus că am nevoie de actul asta, că Viorel e greu deplasabil, nu s-a uitat decât jumătate de minut la hârtie, a văzut despre cine este vorba și mi-a zis că domnul notar nu are timp de dvs că pleacă în vacanță…Nu le convenea să stea după unul bătrân”, a mai declarat Oana Lis în cadrul emisiunii „La Măruță”, conform protv.ro.

Oana Lis a început să vândă obiecte din casă

Oana Lis are probleme financiare. Pe rețelele de socializare, ea i-a întrebat pe cei care o urmăresc ce ar cumpăra de la ea sau de la Viorel, pentru că are nevoie de bani și vrea să pună la vânzare diverse obiecte. Aceasta are grijă singură de fostul edil al Capitalei.

„Aș vrea să vând ceva de la Viorel sau de la mine ca să fac rost de bani pentru ceva ce îmi trebuie. Ce ați cumpăra de la noi, ceva personal? Aștept idei”, a scris Oana Lis pe Facebook. În urma acestui mesaj, mai multe comentarii răutăcioase au început să apară la adresa acesteia, iar mulți au spus că a ajuns să „cerșească” pe internet.

„Adică unora nu le este jenă să ceară bani la tot mapamondul pentru război și mie să-mi fie pentru că vreau să fac rost de bani pentru un om cu boli cronice, un om bun și drag, de care mă ocup singură 24/24?! Fiecare are valorile lui umane după care se ghidează!”, le-a răspuns Oana Lis.

Și a continuat: „Asta e culmea invidiei dintre femei… S-au activat unele p-aici că de ce să cerșesc eu p-aici și să primesc ceva… și nu ele! Bine că n-am primit nimic. V-am pus o întrebare, pentru că atunci când suntem mai mulți sunt și mai multe idei. Dar e tare asta… am înțeles că ne batem pe bărbați, că e bătaie pe ăia buni…“ca să ne uităm ce rochiță, gentuță are vreuna… dar asta e ultima”.

