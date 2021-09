Ani buni, Oana Radu a dus o luptă grea cu kilogramele, însă acum a reușit să ajungă la silueta la care a visat dintotdeauna. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a mărturisit că se simte foarte bine în pielea ei, iar drumul până aici a fost lung și dureros, însă totul a meritat.

A slăbit, s-a îngrășat din nou, iar acum a ajuns la forma pe care ea o consideră ideală. Oana Radu a dat jos peste 50 de kilograme și spune cum a reușit să slăbească.

„Nu există un secret, o rețetă. Nu există decât munca noastră. M-am luptat toată viața cu kilogramele și pot să spun că acum sunt într-o formă care îmi place. Mă simt bine în pielea mea. Eu niciodată nu am postat poze cu mine fără colanți modelatori, ciorapi modelatori. (….) Nici eu nu am avut voință. Am slăbit alături de Cătălin folosind dietele noastre”, a declarat Oana Radu la Observator.

Vedeta a mărturisit că a mai folosit o cremă cu ajutorul căreia a reușit să scape de celulită. Oana Radu susține că nicio cremă nu face minuni dacă nu este ținută o dietă strict și nu se face sport.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Oana Radu e susținută de soțul ei

Vedeta are noroc, pentru că soțul ei este antrenor de fitness și a ajutat-o enorm în tot acest timp. Cătălin este cel care îi pregătește mesele artistei și are grijă ca aceasta să nu trișeze și să meargă la sală regulat.

„Cătălin m-a susținut foarte mult și mă susține în tot ceea ce fac. Am în geantă mâncarea pregătită de el. El mă ajută enorm. Îmi dă mesaje să mă întrebe dacă am mâncat, când trebuie să mănânc”, a mai declarat Oana Radu.

Cântăreața a dat și un sfat, din experiența sa, pentru persoanele care se confruntă cu kilogramele în plus sau celulită.

„Este foarte important să bea foarte multă apă și să țină dietă. Trebuie să aibă un stil de viață sănătos. Dacă mâncăm sărat și gras…”, a spus artista.

Citeşte şi:

Anunțul făcut de Dan Bittman despre trupa Holograf. „Nu mai am cântări. Cred că oamenilor le e frică de mine”

Iulia Albu, despre ținutele purtate de Simona Halep și Toni Iuruc la cununia civilă: „Extrem de decentă”

Ramona Păuleanu de la Pro TV a născut prematur gemeni. Anunțul neașteptat făcut de vedetă. Băiețelul ei se află în spital de 5 luni

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Momentul în care Simona Halep și Gică Hagi au făcut spectacol pe ringul de dans

Playtech.ro IREAL! Ce i-a făcut propria mamă lui Silviu Biriș. Actorul devenit preot a mărturisit mâhnirea primită

Observatornews.ro Bătaie cu bâte şi cuţite în mijlocul unei străzi din Capitală. O şicanare în trafic se putea încheia tragic pentru ambii şoferi

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2021. Vărsătorii trebuie să fie limpede în gânduri, dorințe și intenții și să le selecteze pe cele benefice

Știrileprotv.ro Bulevarde și străzi importante vor fi închise în weekend, în Capitală. Ce evenimente vor avea loc

Telekomsport Ţara, în stare de şoc. Vedeta unei generaţii a murit misterios. Ultimul mesaj, tulburător: "Creierul meu vreau să fie studiat"