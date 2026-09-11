Șerban Copoț a avut o reacție neașteptată în mediul virtual cu privire la protestele profesorilor care au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea privind salariile. Artistul remarcă faptul că, de cele mai multe ori, aceste acțiuni se desfășoară fără participarea părinților, deși problemele din educație îi afectează direct și pe aceștia.

Ce crede Șerban Copoț despre protestele profesorilor

„Am o întrebare și pentru profesori. Sunt unele lucruri pe care le-am observat și mi-a venit să le pun aicea pe video, că văd că a avut feedback foarte bun ce am vorbit ieri. Oare de ce la meetingurile la care participați nu sunt și părinți? V-ați întrebat vreodată de ce nu aveți susținerea lor? De ce protestele voastre rămân de multe ori doar între voi și sindicate și nu devin o cauză a întregii societăți?

Oare nu și pentru că discuția publică rămâne mereu la salarii și aproape niciodată la programa cu care vă chinuiți și voi, și copiii și părinții care-i ajută seara la teme? Nu spun că revendicările voastre nu sunt corecte. Nu spun că nu sunt profesori care fac minuni la clasă. Spun că lupta asta ar avea nevoie de mult mai mulți părinți alături de voi. Și poate că ar începe să vină dacă ați pune pe agendă și schimbarea din clasă, nu doar din-- cea din fluturașul de salariu”, a declarat Șerban Copoț.

Cum i-au răspuns internauții lui Șerba Copoț

„Cred că aici se amestecă două lucruri diferite. Sindicatele profesorilor au rolul de a apăra, în primul rând, condițiile de muncă ale angajaților: salarii, norme, număr de ore, personal suficient, condiții în școli. Iar reforma programei școlare este o problemă mult mai largă și nu este decisă de profesorul de la clasă sau de sindicat.

Și nici nu este corect să spunem că profesorii au protestat doar pentru „ce apare pe fluturaș”. În 2023 s-a vorbit și despre clase supraaglomerate, lipsa personalului, infrastructură și investiții în educație. Au existat profesori care reclamau clase de peste 30 de elevi și condiții în care este foarte greu să faci educație de calitate. În plus, solidaritatea nu poate funcționa într-un singur sens”.