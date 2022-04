„46! Bine ai venit‼️ I feel forever young. Sa fie cu soare, noroc, prosperitate și sănătate. Ma simt împlinită și știu ca urmează tot ce e mai bun.

Va mulțumesc pentru sutele de mesaje care deja au venit de la voi. ❤️❤️❤️ La mulți ani mie și celor născuți azi!”, a scris Oana Roman pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În urmă cu câteva zile, Oana Roman a scris un mesaj emoționant pe Instagram legat de felul în care își va petrece anul acesta aniversarea.

„Sunt momente în care râd cu tot sufletul. Am învățat să fiu recunoscătoare pentru tot! Și bune și rele și mai ales pentru cele bune care vor veni.

De ziua mea am hotărât să-mi fac mie bucurii și să petrec doar cu ai mei pentru că sunt prea puțini cei cu care aș vrea să fiu de ziua mea.

Mulți ani făceam petreceri la care invitam mulți oameni care nu dădeau doi bani pe aniversarea mea. Am învățat să fiu egoistă și am început să văd adevărata față a multora. Am hotărât să-mi fac singură bucurii”, a scris Oana Roman pe Instagram.

GSP.RO Gigi Becali a stârnit hohote de râs! A vrut să-l ironizeze pe subalternul său, dar chiar nimeni nu se aștepta la ce a dezvăluit

Playtech.ro BOMBĂ! Cum arată duplexul de lux unde se va muta Traian Băsescu. Doar terasa este cât un apartament. FOTO HALUCINANTE

Observatornews.ro Audi rupt în două pe un drum din Rădăuți. Mașina s-a făcut bucăți după ce a intrat cu viteză într-un stâlp. Un elev de 18 ani a murit pe loc

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2022. Leii au șansa de a înțelege că limitele pe care le respectă sunt, de multe ori, rezultatul unei obișnuințe

Știrileprotv.ro Schimbare importantă pe piața RCA. Cât vei plăti pentru polița de asigurare, conform unei noi legi

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Ioana Puiu: trucuri și secrete legate de editare și Instagram