Colman, care este considerată una dintre cele mai talentate și promițătoare actrițe britanice ale generației sale, a obținut anul acesta prima sa nominalizare la un Oscar. Aceasta vine după ce a câștigat al doilea Glob de Aur din Carieră și premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

Olivia Colman, apreciată în unanimitate de critici și public

Interpretarea lui Colman în „The Favourite” a fost apreciată în unanimitate de critici și public, iar actrița a fost văzută de la început drept o candidată la nominalizarea pentru Oscar.

Acum, cu câteva zile înainte de cea de-a 91-a gală a Premiilor Oscar, lupta pentru cea mai bună actriță este văzută drept o cursă în trei: Olivia Colman (The Favourite), Glenn Close (The Wife) și Lady Gaga (A Star is Born).

Celelalte nominalizări sunt Yalitza Aparicio (Roma) și Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Casele de pariuri o dau pe Colman ca a doua favorită la câștigarea statuetei cu șanse de 11 la 2. Pe primul loc se afla Glenn Close cu 1 la 6 șanse de câștig, iar pe poziția a treia este Lady Gaga cu 22 la 1.

Pe cine interpretează Olivia Colman în „The Favorite”

În filmul The Favourite, o dramă tragi-comică realizată de regizorul Yorgos Lanthimos, Colman joacă rolul reginei Anne, ultimul monarh din dinastia Stuart care a domnit 12 ani între anii 1702 și 1714.

În film Anne se apropie de sfârșitul vieții și duce o viață marcată de excentricități. Afectată emoțional de faptul că niciunul dintre cei 17 copii ai săi nu a trăit după vârsta de nouă ani, regina are încredere într-o singură persoană, Lady Sarah (interpretată de Rachel Weisz).

Dar când verișoara lui Sarah, Abigail (Emma Stone), vine la curte, ea vede o oportunitate de a urca pe scara socială și încearcă să câștige afecțiunea reginei.

Strălucirea lui Colman constă în faptul că atunci când personajul ei este pe punctul de a cădea cu totul în ridicol, amintește de pierderile suferite de Anne și dă un sens comportamentului absurd al acesteia.

„Cred că a vrut să fie văzută ca o regină bună, dar nu avea încrederea să fie una. Niciodată nu am văzut-o ca pe o persoană patetică, sunt foarte mândră de ea”, a spus ea de Regina Anne.

„Există atât de multă suferință în trecutul ei, trebuie să fi fost incredibil de singură, pentru că în poziția ei niciodată nu știi dacă oamenii țin cu adevărat la tine, sau o fac doar pentru că ești Regina”, a declarat Colman despre personajul pe care i-a adus nominalizarea.

Olivia Colman despre reginele pe care le-a jucat

Într-o perioadă scurtă de timp, Olivia Colman a jucat rolurile a două regine ale Marii Britanii. Cele două, Regina Elisabeta a II-a în The Crown și Anna de Sutart în The Favourite, sunt diferite nu doar prin prisma secolelor în care au trăit, ci și prin cea a caracterului și a comportamentului. De-a lungul carierei sale, Colman a mai jucat-o și pe Regina Mamă Elisabeta în filmul Hyde Park on the Hudson.

„Cel mai greu mi s-a părut să o joc pe regina Elisabeta a II-a pentru ca toata lumea știe cum arată, toată lumea știe cum vorbește și toata lumea are o părere despre ea”, a declarat actrița britanică într-un interviu.

Vorbind de filmul The Favourite, actrița a spus că „Faptul că oamenilor le-a plăcut și l-au iubit la fel de mult pe cât mi-a plăcut și mie îmi umple inima cu bucurie și mă face atât de fericită”.

Câștigătorii premiilor Oscar 2019 vor fi anunțați pe 24 februarie, (25 februarie, ora 3.00 dimineața – ora României) la Dolby Theatre în Los Angeles.

Citește mai multe despre Premiile Oscar pe Libertatea.