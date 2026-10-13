Politologul Gheorghe Fârte critică dur graba formării Guvernului: „Neserios și iresponsabil. Președintele a făcut o greșeală teribilă”

În mijlocul unei crize politice profunde, în care formarea noului Guvern pare mai degrabă un exercițiu de improvizație contra cronometru, iar figuri precum premierul desemnat Luca Niculescu încearcă să brodeze cu greu o direcție din liniile politice trasate pe fugă, principalii lideri politici și instituționali dau dovadă de o lipsă cronică de asumare. Aceasta este radiografia dură a momentului, realizată de Prof. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, specialist în comunicare politică, într-un interviu pentru Libertatea.

Analistul atrage atenția asupra modului complet neadecvat în care se decide viitorul Executiv. Într-o perioadă în care țara are nevoie de certitudini economice, negocierile pentru formarea majorității și redactarea programului de guvernare – documentul esențial pentru viitorul țării – sunt expediate în doar câteva zile.

„Nu avem de-a face cu negocieri, ci cu simple discuții frivole și neserioase”

„Nu avem de-a face cu negocieri, ci cu simple discuții, iar Luca Niculescu brodează ceva pe marginea liniilor politice trasate. Totul se desfășoară într-o atmosferă de frivolitate, ca să nu spun de lipsă de responsabilitate”, avertizează specialistul.

Discrepanța dintre gravitatea situației naționale și graba cu care se împart portofoliile este sancționată printr-o paralelă cu mediul academic. „Nu poți să vorbești de negocieri când anunți că în câteva zile depui lista cu noii miniștri și programul de guvernare. Studenții mei pregătesc un referat de seminar într-un timp mai îndelungat decât cel alocat pentru această temă! Vorbim, totuși, de un program care trebuie să vizeze bunăstarea unui întreg popor. Totul se petrece frivol, neserios și, într-o măsură substanțială, iresponsabil”, punctează prof. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte.

Alegerile anticipate, o soluție ratată: „Președintele a făcut o greșeală teribilă”

Trecând dincolo de formarea noului Cabinet, spectrul alegerilor anticipate este considerat de analist o capcană în actualul context, deși în primăvară ar fi reprezentat ieșirea firească din criză. Fereastra de oportunitate s-a închis însă din cauza pasivității șefului statului.

„Este cel mai prost moment pentru alegerile anticipate. Ele se puteau face în luna mai. Președintele putea să taie nodul gordian de atunci; aveam alegeri anticipate în iunie și aveam un guvern cu puteri depline”, explică analistul politic pentru Libertatea.

Acum, după opt luni de incertitudini și tergiversări, scena politică a devenit un teren minat, pe care partidele nu mai pot colabora funcțional.

„În tot acest timp, partidele și-au adâncit tranșeele și ura dintre ele, motiv pentru care ar fi foarte greu de negociat o formulă de guvernare viabilă. Formula de compromis trebuie găsită înainte de declanșarea războiului total pe scena politică”, adaugă acesta.

În opinia analistului, menținerea artificială a acestei stări de instabilitate reprezintă un eșec la cel mai înalt nivel al statului: „A fost o greșeală teribilă din partea președintelui că a prelungit criza atât de mult. Mă mir că oamenii din jurul său nu l-au sfătuit mai bine și l-au lăsat să ducă lucrurile în acest blocaj instituțional”.

Conducerea PSD decide miercuri, într-o ședință cu ușile închise, dacă intră sau nu la guvernare, în acest moment premisele fiind mai degrabă de nesusținere a Cabinetului Niculescu, potrivit informațiilor Libertatea.

Sursele au mai precizat că o discuție privind participarea PSD ca actor singur la guvernare ar avea loc doar dacă social-democrații ar deține toate funcțiile, adică de la premier la miniștri. În această variantă ar fi acceptat un vot punctual al PNL la învestire, apoi retragerea liberalilor în opoziție. De altfel, în această variantă, PSD, PNL, voturile minorităților și alte 20 de voturi ar duce la instalarea unui nou cabinet.

Partidul Național Liberal a anunțat marți, 13 octombrie, că „ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu” pentru o durată de jumătate de an.