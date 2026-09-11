Pavel Bartoș, prezentatorul emisiunii „Vocea României”, a vorbit, pentru Libertatea, despre evoluția spectaculoasă a concurenților, presiunea uriașă de pe umerii antrenorilor, dar și despre modul în care reuşeşte să gestioneze provocările fiecărei ediții a show-ului de la Pro TV.

Nivelul participanților din acest de la Vocea României an este surprinzător de ridicat, fiind rezultatul unei generații care a crescut odată cu emisiunea de la PRO TV. Pavel Bartoș susține că publicul are parte de un spectacol plin de momente neașteptate.

Pavel Bartoș: „Mi-am dat seama că se schimbă niște generații"

„Să vă așteptați exact la ce vă imaginați, dar cumva ori doi. În toată chestia asta, deși pare un clișeu ce zic, o să fiți surprinși, pentru că eu nu știu și mă mir de unde vin atâtea talente. Mi-am dat seama că se schimbă niște generații, oamenii care au crescut cu Vocea României și și-au dorit foarte mult acum vin și se bucură. O muncă grea e pentru antrenori să aleagă, pentru că 99% din ei sunt foarte buni. Ăla 1% este bun, dar 99% sunt foarte buni”, a declarat Pavel Bartoș pentru Libertatea.

Ce spune Pavel Bartoș despre antrenorii de la Vocea României

Tensiunea din scaunele rotative este completată de dinamica extrem de interesantă dintre antrenori. Prezentatorul a remarcat că, deși fac echipă pe același scaun, Horia Brenciu și Theo Rose au abordări diametral opuse.

„Se vede la antrenori că sunt într-o formă bună. Fiind de câțiva ani împreună, se simt atât de bine. Cel mai mult mă surprinde relația Horia Brenciu - Theo Rose. Deși ei sunt o echipă, au păreri atât de diferite și se întâmplă atât de diferit lucrurile între ei. Apoi relația dintre Tudor Chirilă și Horia Brenciu, Irina Rimes care înoată contra valului... sunt minunate toate momentele”, a explicat Pavel Bartoș pentru Libertatea.

Pentru a se asigura că totul merge fără cusur pe scena de la Vocea României, actorul se bazează pe o pregătire temeinică.

Ritualul secret al lui Pavel Bartoș înainte de filmări

„Mă documentez foarte mult despre oamenii cu care am de-a face, pentru că trebuie să știu cât mai multe informații despre ei ca să pot să mă descurc în multe momente. Îmi iau timpul meu în care să mă liniștesc și, în primul rând, nu pun presiune pe mine. Dacă mă bâlbâi, mă bâlbâi, dacă mă împiedic, mă împiedic. Lumea iubește la mine chestia asta, adică naturalațea. Mă bucur că am autentificat-o în televiziunea românească”, ne-a povestit Pavel Bartoș.

În spatele camerelor, prezentatorul păstrează și un ritual înaintea fiecărui proiect de anvergură. Un obiect cumpărat special îi marchează debutul în orice producție nouă.