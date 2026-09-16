Phoebe Bridgers și-a făcut debutul ca actriță la Festivalul de Film de la Veneția, unde a atras atenția și printr-o alegere neobișnuită pentru covorul roșu. Artista nu și-a scos părul de pe picioare și a publicat ulterior inclusiv fotografii în care nu a încercat să ascundă petele de transpirație.

Festivalul de Film de la Veneția este unul dintre evenimentele unde aparițiile vedetelor sunt atent urmărite, de la ținutele purtate pe covorul roșu până la cele mai mici detalii ale imaginilor publicate după eveniment.

Phoebe Bridgers a ajuns în acest an la Veneția pentru debutul său în actorie. Artista americană, în vârstă de 32 de ani și câștigătoare a unui premiu Grammy, face parte din distribuția filmului „Primetime”, produs de A24.

Prezența sa a atras atenția și dintr-un alt motiv. Phoebe Bridgers nu și-a scos părul de pe picioare, alegând să apară natural în fața fotografilor, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Phoebe Bridgers a purtat un costum negru Gucci

Pentru sesiunea foto, tânăra actriță a ales un costum negru Gucci din colecția Toamnă 2026. Ținuta a fost formată dintr-un sacou și o fustă deasupra genunchilor. Artista a completat apariția cu ochelari de soare Gucci cu rame ovale și pantofi Stuart Weitzman Babette Mary Jane.

Fotografiile realizate la eveniment au fost distribuite pe rețelele de socializare, iar atenția publicului s-a concentrat inclusiv asupra faptului că Bridgers nu a încercat să ascundă părul de pe picioare.

Pentru premiera filmului „Primetime”, Phoebe Bridgers a schimbat complet stilul. Artista a apărut într-o rochie Alexander McQueen din colecția Toamnă 2026. A accesorizat ținuta cu un inel Cartier Nigeria și un inel Leo Black Signet. Părul blond platinat a fost prins într-un coc lejer.

Fotografia care a atras reacții pe Instagram

După evenimentele de la Veneția, Phoebe Bridgers a publicat pe Instagram un carusel de fotografii din timpul festivalului, însoțit de mesajul „PRIMETIME! 🇮🇹”. Printre imaginile atent realizate s-a aflat și un selfie. În fotografie, actrița zâmbește, iar pe rochia sa poate fi observată o pată vizibilă de transpirație în zona axilei. Bridgers nu a șters fotografia și nu a încercat să ascundă detaliul prin editare.

Fanii au reacționat la naturalețea artistei

Phoebe Bridgers are peste 3,1 milioane de urmăritori pe Instagram, iar postarea de la Veneția a primit numeroase reacții.

Printre comentariile admiratorilor s-au numărat: „Frumoasa balului”, „Ești perfectă”, „Prințesa Poporului”, „Ce mă bucur că nu sunt singura”. O altă urmăritoare a scris: „Petele de transpirație mă fac să mă simt reprezentată”.

Nu este primul caz în care vedetele aleg să nu își ascundă părul de pe corp

Apariția lui Phoebe Bridgers se înscrie într-un fenomen observat de mai mulți ani, în care unele vedete aleg să nu își îndepărteze părul de pe corp înaintea aparițiilor publice. Printre celebritățile care au apărut de-a lungul timpului în astfel de ipostaze se numără Rachel McAdams, Madonna, Amandla Stenberg și Julia Roberts.

Unul dintre cele mai cunoscute momente de acest fel îi aparține Juliei Roberts, care a apărut la premiera londoneză a filmului „Notting Hill”, în 1999, cu păr la axilă.

Ani mai târziu, actrița a explicat că momentul nu a reprezentat o declarație intenționată. „Imaginea aceea îmi este foarte vie în minte. Cred că pur și simplu nu mi-am dat seama cum se vor combina lungimea mânecii și felul în care făceam cu mâna și că vor dezvălui lucruri personale despre mine. Nu a fost o declarație, ci doar o parte din felul în care exist eu, ca om, pe această planetă”.

Phoebe Bridgers debutează în actorie cu „Primetime”

La Festivalul de Film de la Veneția, Phoebe Bridgers a participat la promovarea filmului „Primetime”, regizat de Lance Oppenheim.

Pelicula urmărește declinul controversatei emisiuni americane „To Catch a Predator”. Robert Pattinson îl interpretează pe prezentatorul Chris Hansen, în timp ce Phoebe Bridgers joacă rolul lui Del Harvey, femeia care se dădea drept minor în operațiunile-capcană prezentate în emisiune.

Din distribuție mai fac parte Skyler Gisondo, Anna Faris și alți actori. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 25 septembrie.

Regizorul Lance Oppenheim a explicat pentru The Hollywood Reporter motivul pentru care a considerat că Bridgers este potrivită pentru acest rol, vorbind în special despre vocea artistei.