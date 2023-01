Tot ce trebuie să facă aceştia este să se înscrie în concurs pe www.a1.ro , în timpul difuzării emisiunii (în intervalul 17:00 – 19:00) şi să răspundă la una dintre întrebările jocului. Unul dintre cei înscrişi va fi sunat în direct, zilnic, pentru a-şi testa norocul până la capăt. Acesta va avea şansa să arunce zarul în platou, iar premiul său va fi decis de numărul care îi va pica la aruncare.

Norocosul telespectator va câştiga atâtea sute de euro, câte puncte va indica zarul aruncat. Pe lângă acest premiu, emisiunea-concurs va pune la bătaie şi alte premii- surpriză pe perioada difuzării.

Despre „Nu te supăra, frate!”

Începând de astăzi, Antena 1 le aduce telespectatorilor jocul-vedetă al românilor, „Nu te supăra, frate!”, un nou format TV inspirat din jocul de societate cu acelaşi nume. Emisiunea difuzată live în fiecare miercuri, joi şi vineri de la ora 17:00, la Antena 1 va fi prezentată de către Pepe, iar lui i se va alătura, în calitate de coprezentator magicianul Robert Tudor.

În cadrul fiecărei ediţii, şase vedete, împărţite în două tabere, vor arunca zarurile, la propriu, în platoul emisiunii „Nu te supăra, frate!” şi vor muta pionii, conform indicaţiilor de pe tabla de joc. Desigur, pe parcursul jocului nu vor lipsi nici pedepsele, capcanele bine ascunse şi întrebările care îi vor pune pe jucători în situaţii care mai de care mai amuzante.

În cadrul premierei show-ului de la Antena 1, zarurile vor fi aruncate de către Irina şi Răzvan Fodor, câştigătorii „Te cunosc de undeva!” WRS şi Emilian, Cristi Iacob şi Ana-Maria Ababei. Cum se vor descurca aceştia rămâne de văzut astăzi, de la ora 17:00, la Antena 1.

Pepe, primele declarații despre noua lui emisiune de la Antena 1

„La finalul anului, am primit şi eu, ca toţi colegii mei, pionul-invitaţie pe care scria doar «Ai toate calităţile de care avem nevoie la „Nu te supăra, frate!”». Ştiind doar jocul, pe care îl ştiu de când eram copil şi cu care, de altfel, am crescut, mi-am spus că voi participa cu mare drag în calitate de invitat în cadrul acestui proiect frumos. A urmat apoi propunerea de a fi gazda acestei emisiuni, lucru care m-a bucurat tare, pentru că dacă eu aş fi inventat un joc pe care să îl prezint la TV, ăsta ar fi fost, cu siguranţă. Nu ştiu cum am fost ales, dar mi se pare că mi se potriveşte într-un mare fel formatul!

Eu, când sunt alături de prieteni, printre care sigur că se numără şi foarte mulţi artişti, sunt cel care dă startul distracţiei, care organizează jocurile, care dă pedepsele; îmi place foarte mult să mă implic şi nu mă dau în lături de la nimic! Aşa că, nu te supăra, frate, dar eu sunt mai potrivit pentru acest proiect!”, a dezvăluit gazda emisiunii, Pepe.

Mai mult, artistul a mai completat: „Nu există pion, probă sau zar care să fie aruncat fără să se întâmple ceva haios. Fie că sunt pedepse pentru a înainta sau nu pe tabla de joc, fie că sunt întrebări cu 3 variante de răspuns, va fi cu muuuult râs şi multă voie bună. Pot fi chiar şi jocuri şi provocări între vedetele participante, deci vă daţi seama cum va fi la platoul de filmare. Nu avem timp să ne plictisim, asta vă pot spune cu siguranţă, e un joc continuu între adulţi, care în sufletul lor sunt copii. Şi cred că asta ar trebui să nu ne lipsească niciodată, indiferent de vârsta pe care o avem!”

Show-ul va putea fi urmărit în fiecare miercuri, joi şi vineri, de la ora 17.00, la Antena 1.

