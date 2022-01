Mulți o cunosc deja de la „Ferma”, însă probabil unii se întreabă cine este Elena Chiriac, concurenta de la „Survivor România”, cea care va face parte din echipa Faimoșilor. De data aceasta, ea vrea să trăiască o nouă experiență și pleacă în Republica Dominicană pentru a-și testa limitele.

Elena Chiriac este multiplă campioană la Taekwondo și de când se știe a făcut sport. Concurenta de la „Survivor România” 2022 a fost și model și a studiat actoria la Londra.

Acum, la început de 2022 și înainte de plecarea în competiție, Faimoasa a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că a fost bolnavă. „Tocmai înainte de Survivor, de 1 ianuarie mai exact a început, am făcut amigdalită din nou. Anul trecut am făcut de 5-6 ori. De asta m-am operat. Am făcut o operație de micșorare cu laser a amigdalelor.

Nu credeam că se poate repeta, să fac atât de curând amigdalită. A fost greu, am avut 3 zile cu febră, la pat, cu frisoane și dureri de cap. (…) Asta este încă o lecție pentru mine, pentru că viața îți oferă ce poți să duci și după fiecare experiență de genul devii tot mai puternic. Eu sunt mai tare și de data asta. Nu mi-am revenit sută la sută, iau antibiotice, dar sunt mult mai bine decât eram ieri”, a dezvăluit Elena Chiriac pe InstaStory, conform fanatik.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Nu există lucruri care să mă facă să nu mă mai ridic de jos”

Cu toate acestea, tânăra nu se lasă doborâtă, speră să se refacă curând și să plece la „Survivor România” 2022 vindecată complet. „Nu am susținut vreodată că nu există nimic care să mă doboare. Sunt multe lucruri care m-au doborât în trecut și o pot face și în viitor, cum a fost zilele trecute. Amigdalita m-a făcut să cad pur și simplu.

Nu există lucruri care să mă facă să nu mă mai ridic de jos. Îmi doresc din tot sufletul meu să reușesc și cumva devin sensibilă la subiectul ăsta. Îmi doresc să fiu și mai puternică și să fac față sută la sută la Survivor”, a mai spus concurenta din echipa Faimoșilor.

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Momentul-cheie al victoriei din zori » Ce a strigat Simona Halep pe teren

Playtech.ro BOMBĂ! Pensia pe care o ia Theodor Stolojan la 78 de ani. Mulți vor fi șocați

Observatornews.ro Aruncat de tată de la etajul 4, copilul de 7 ani din Vâlcea a ajuns în brațele mamei sale care era de gardă la spital

HOROSCOP Horoscop 7 ianuarie 2022. Fecioarele se raportează prea mult la cei din jur și acest lucru poate deveni dăunător pentru el

Știrileprotv.ro VIDEO. Momentul în care un tată îl lovește pe pedofilul care a încercat să îi sărute fiica în lift

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu Djokovic: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai