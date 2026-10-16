Raluca Bădulescu revine la „Asia Express”, după ce sezonul trecut a participat la show, alături de Florin Stamin, fostul soț. În competiția „Asia Express” 2026, au mai rămas șase echipe puternice, care se luptă pentru marele premiu și trebuie să depășească probe dificile și situații tensionate.

În ediția de duminică, telespectatorii vor avea parte de o surpriză, după ce Raluca Bădulescu va reveni în emisiune pentru a-i ajuta pe Maurice Munteanu și Connie Preda.

Raluca Bădulescu a participat la sezonul trecut alături de fostul său soț, Florin Stamin, la Asia Express – Drumul Eroilor.

„Mi-am pierdut șirul cuvintelor. Vorbesc cu vorbe de astea mari, zici că am înnebunit la cap, dar, de fapt, chiar m-am înnebunit, de fericire. De duminica aceasta intru în Asia Express. Duminică, de la ora 20:000 (…) Visele se îndeplinesc (…) Cine știe cum evoluez sezonul acesta, cine știe. Împreună cu Maurice și cu Connie”, a transmis Raluca Bădulescu, pe Instagram.

Raluca Bădulescu a dezvăluit că a avut un rol important în convingerea lui Maurice Munteanu să accepte provocarea Asia Express.

„De la noi a început treaba cu Maurice participant la Asia Express. Anul trecut am făcut pe Antena Play un podcast împreună cu Maurice, cu toți participanții de la Asia Express sezonul trecut, pe care l-au câștigat Gabi Tamaș și Dan Alexa. Am făcut un podcast împreună cu Maurice, tocmai pentru că am vrut să-l conving pe Maurice. Nu voia să meargă.