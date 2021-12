Raluca a dezvăluit care este secretul siluetei sale. „Trebuie să vă mărturisesc că sunt aceeași Raluca Bădulescu, am aceeași personalitate, am aceeași vervă, spirit. Sunt mândră că am reușit să fac această schimbare radicală, a venit ca o nevoie pentru starea mea de sănătate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mă bucur că am ajuns să mă mândresc cu o siluetă de invidiat, dar nu despre asta este vorba în viață. Oamenii nu trebuie judecați prin prisma siluetei. Cu toții avem ceva special, frumusețea vine din interior, nu trebuie să alergăm după imaginea perfectă.

Eu m-am simțit bine în pielea mea și atunci, mă simt foarte bine și acum. Sunt sănătoasă, acesta este lucrul cel mai important dintre toate, nimic nu este mai presus de sănătate”, a declarat jurata de la „Bravo, ai stil!” pentru Click!

În 2013, Raluca Bădulescu a apelat la operaţia de micșorare a stomacului, după ce ajunsese să cântărească 121 de kilograme. A reușit să scape de 65 de kilograme, iar acum cântărește aproximativ 57 de kilograme.

Citeşte şi:

Cum a dispărut profesia de polițist din comunicatul Poliției despre participantul la un accident mortal. Ambulanțier: „Se simțea alcoolul în aer”

Directorul de resurse umane de la Ministerul Sănătății înștiințează angajații că ministrul Rafila trebuie semnat „Prof. univ. dr.”

Valul 5, după sărbători, crede Raed Arafat. Noi restricții, anunțate pentru săptămâna viitoare

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro ȘOC! De ce s-a despărțit Adela Popescu de cel mai bogat bărbat din viața ei. Vedeta nu a mai vrut să audă de el

Observatornews.ro Ucisă de betonieră în timp ce traversa strada. Accidentul înfiorător a fost filmat în Popești - Leordeni

HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2021. Balanțele au energie cât să mai dea și altora, dar ca să obțină și rezultate, e nevoie de disciplină

Știrileprotv.ro Accident cumplit în Popești-Leordeni. O femeie a murit călcată de un camion pentru transportul betonului

Telekomsport Un nou finanţator milionar în Liga 1: ”Omul pare destul de serios”. Ce avere are şi primele mutări pe care le-a făcut

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!