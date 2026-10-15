Veniturile Anthropic au crescut cu 45%, la 16,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea. Gigantul AI se listează pe bursă la o valoare de 2.000 de miliarde de dolari

Anthropic a comunicat miercuri potențialilor investitori că veniturile din al treilea trimestru au crescut cu 45% față de trimestrul anterior, de la 11,6 la 16,8 miliarde de dolari, scrie Reuters, care citează surse.

Spre comparație, în primul trimestru din acest an veniturile sale erau de 4,7 miliarde de dolari, astfel că este practic o triplare.

Întâlnirea de la San Francisco a avut scopul de a familiariza potențialii investitori ai Anthropic cu compania înainte de oferta publică inițială pe bursă.

Întâlnirea vine în contextul în care compania vizează o listare pe bursă la o evaluare de 2.000 de miliarde de dolari.

Test pentru investitori

Compania se va lista înaintea rivalului OpenAI, ceea ce face din Anthropic un prim test al apetitului investitorilor pentru dezvoltatorii AI care înregistrează pierderi, dar investesc masiv pentru a atinge o scară uriașă.

Debutul său pe piața publică va fi probabil amânat până după alegerile intermediare din noiembrie din SUA.

Participanții la evenimentul de miercuri s-au întâlnit cu Dario Amodei, șeful Anthropic, și cu Krishna Rao - directorul financiar, și au plecat optimiști cu privire la creșterea rapidă a veniturilor companiei și la drumul către rentabilitate.

Amodei a reiterat accentul pus de companie pe siguranța AI, dar a evitat să menționeze amenințările legate de dispariția umanității.

În prospectul său, apărut în presă luna trecută, Anthropic a avertizat că inteligența artificială avansată ar putea reprezenta „riscuri catastrofale sau existențiale pentru umanitate”.

Miercuri, însă, directorii Anthropic au vorbit despre modul în care compania își folosește AI pentru a-și susține propria activitate, inclusiv prin proiectarea unui cip personalizat. Compania a împărțit șepci participanților, pe unele dintre ele fiind inscripționat cuvântul „thinking” (gândire – n.r.).

Se îndreaptă spre venituri anuale de 110 miliarde de dolari

Anthropic ar putea înregistra o rată anualizată a veniturilor de 110 miliarde de dolari până la sfârșitul anului, potrivit estimărilor analiștilor care s-au întâlnit cu directorii companiei la începutul acestei săptămâni.

Anthropic nu a răspuns imediat la un e-mail prin care i s-a solicitat un comentariu.

Analiza finanțelor companiilor din domeniul AI s-a intensificat pe măsură ce acestea investesc sume uriașe în cipuri, centre de date și putere de calcul necesare pentru dezvoltarea și operarea unor modele din ce în ce mai puternice.

Vizând o evaluare de peste 2 trilioane de dolari, Anthropic încearcă să convingă investitorii că creșterea vertiginoasă a veniturilor sale poate depăși, în cele din urmă, costurile enorme legate de construirea și operarea sistemelor.

Anul trecut, veniturile Anthropic s-au multiplicat de douăsprezece ori, ajungând la aproape 4,6 miliarde de dolari, chiar dacă compania a înregistrat pierderi operaționale de peste 8 miliarde de dolari.

Compania s-a angajat să investească cel puțin 518 miliarde de dolari pe parcursul unui deceniu în servicii cloud, putere de calcul și infrastructură.

Amazon și Google, parteneri și concurenți

Fondată de foști directori ai OpenAI, Anthropic s-a impus ca unul dintre principalii dezvoltatori de AI cu familia sa de modele „Claude”.

Expansiunea sa a fost susținută de Google și Amazon, care sunt simultan investitori, furnizori de putere de calcul și parteneri importanți de distribuție, dar și concurenți în domeniul AI.

Anthropic a încercat, de asemenea, să se diferențieze prin accentul pus pe siguranța, avertizând asupra pericolelor reprezentate de sistemele din ce în ce mai performante, chiar și în timp ce concurează în cursa pentru dezvoltarea și comercializarea unor modele mai puternice.