785 de copii încă folosesc toaleta din fundul curții în școli din Iași, deși statul a dat deja 2,6 milioane de lei pentru modernizări. Ce s-a întâmplat cu banii

În România anului 2026, 785 de copii din județul Iași merg în continuare la toaleta din curtea școlii, inclusiv când plouă sau este frig. Se întâmplă în șase școli, deși statul a alocat aproape 2,6 milioane de lei, în numai doi ani, pentru modernizarea grupurilor sanitare din județ. De ce nu s-a rezolvat problema? Explicațiile autorităților, prezentate de Ziarul de Iași, arată că lucrurile s-au blocat din motive diferite, de la o comună la alta.

785 de copii din șase școli încă merg la toaleta din curte

Pentru aproape 800 de elevi din județul Iași, mersul la toaletă înseamnă în continuare să iasă din clădirea școlii. Situația se întâlnește în șase unități de învățământ din comunele Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana, potrivit datelor oficiale pentru anul școlar 2026-2027. Cei mai mulți copii afectați sunt la Școala Gimnazială Gheorghe Ciobanu din Andrieșeni, unde învață 281 de elevi. La Școala Gimnazială Vânători, din comuna Popricani, sunt alți 237 de copii care figurează în aceeași situație. Problema există și la Școala Gimnazială Tansa, unde învață 84 de elevi, dar și la două școli primare din comuna Țibana, cea din Domnița, cu 85 de copii, și cea din Vadu Vejei, cu 79. Pe listă se află și Școala Primară Spineni, din comuna Andrieșeni, unde sunt înscriși 19 elevi.

În total, 785 de copii din județul Iași merg la școli unde toaletele se află încă în curte. Situația a fost confirmată de Ministerul Educației, pe baza informațiilor primite de la Inspectoratul Școlar Județean Iași, după ce deputatul PSD Bogdan Cojocaru a cerut explicații.

Problema nu este nouă, iar autoritățile au avut la dispoziție finanțări pentru modernizarea grupurilor sanitare din școli. Numai în 2024, Ministerul Educației a alocat județului Iași 1.549.000 de lei pentru amenajarea toaletelor și asigurarea utilităților necesare, iar în 2025, statul a mai alocat 1.043.000 de lei pentru același tip de lucrări. În total, suma ajunge la 2.592.000 de lei, adică aproape 2,6 milioane de lei în numai doi ani.

La o școală au construit toaleta, dar copiii trebuiau tot să iasă afară

Una dintre cele mai neobișnuite situații este la Școala Gimnazială Vânători, din comuna Popricani. Aici, autoritățile au construit deja un grup sanitar modern, dar acesta se află tot în curtea școlii. Pentru ca elevii să nu mai fie nevoiți să iasă afară, construcția trebuie conectată la clădirea în care se țin cursurile.

În luna septembrie, Sergiu Enea, inspector școlar general adjunct al județului Iași, declara pentru Agerpres că problema era în curs de rezolvare iar reprezentanții Inspectoratului Școlar anunțau că lucrările sunt aproape de finalizare. Cu toate acestea, școala din Vânători apare în continuare în situația oficială prezentată în octombrie, printre unitățile fără grupuri sanitare interioare funcționale.

La Andrieșeni, toaletele sunt blocate de un proces. În alte comune nu sunt bani

În celelalte localități, explicațiile sunt diferite. La Andrieșeni, unde două școli se află pe lista unităților cu toalete exterioare, modernizarea este blocată de un litigiu privind proprietatea terenului. Din cauza acestui proces, autoritățile nu pot realiza deocamdată lucrările necesare, potrivit explicațiilor oferite de Sergiu Enea. În comunele Tansa și Țibana, problema este lipsa fondurilor necesare pentru construirea unor grupuri sanitare moderne în interiorul școlilor.

Astfel, deși la nivelul județului au fost alocate milioane de lei pentru modernizări, în aceste localități autoritățile spun că nu dispun de banii necesari pentru rezolvarea problemei. Situația ridică și întrebarea cum au fost împărțite finanțările și de ce lucrările nu au putut fi finalizate în toate școlile.

Guvernul a aprobat alți 591.000 de lei pentru școlile din Iași

Există și o noutate importantă. Pe 9 octombrie 2026, Guvernul a aprobat o nouă finanțare, în valoare totală de 7,849 de milioane de lei, pentru continuarea lucrărilor la toaletele din 97 de școli din 16 județe. Printre județele incluse se află și Iași, pentru care au fost repartizați alți 591.000 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 808/2026.

Din această sumă, 550.000 de lei sunt prevăzuți pentru cele șase școli unde cei 785 de elevi folosesc încă grupuri sanitare exterioare, iar restul de 41.000 de lei sunt destinați Școlii Primare nr. 2 din Fântânele.

Cea mai mare sumă dintre cele șase școli, 173.000 de lei, este destinată Școlii Gimnaziale Gheorghe Ciobanu din Andrieșeni, pentru Școala Gimnazială Vânători au fost prevăzuți 143.000 de lei, iar pentru cea din Tansa, 81.000 de lei. Celelalte trei unități, din Spineni, Domnița și Vadu Vejei, au prevăzute câte 51.000 de lei fiecare.

Cine răspunde pentru toaletele care nu au fost modernizate

Ministerul Educației precizează că responsabilitatea pentru realizarea lucrărilor revine administrațiilor locale. Primăriile trebuie să stabilească ce investiții sunt necesare, cât costă și cum vor fi executate. Inspectoratul Școlar Județean Iași are rolul de a urmări situația școlilor și de a menține legătura cu autoritățile locale.