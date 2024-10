Maria se menține într-o formă de invidiat cu o alimentație sănătoasă. În cadrul unui interviu pentru VIVA!, ea a recunoscut că nu a ținut niciodată o dietă.

„Îmi place foarte mult bucătăria franțuzească și, desigur, cea japoneză. În Dubai locuiesc în Districtul Financiar, unde se află cele mai bune restaurante – Clap și Avli sunt preferatele mele.

Sunt Taur prin excelență. Mâncărurile amare sunt preferatele organismului meu, dar încerc absoult orice. De multe ori mă îndrăgostesc de mâncăruri noi, creez și le devin cu ușurință devotată”, a declarat Maria pentru sursa citată mai sus.

„Bănuiesc că am în jur de 55 de kilograme. Un smoothie dimineața, un prânz bun și o cină ușoară. Poate că ajută și voleiul pe plajă”, a mai adăugat actrița.

Povestea drumului spre afacerile din Dubai

În primăvara acestui an, Maria Dinulescu a povestit cum a luat decizia de a-și schimba radical viața, plecând în Dubai.

„Îmi face plăcere să vă împărtășesc povestea mea, deoarece știu că vor fi mulți cărora le va fi de folos să o descopere. În pandemie, lecția pe care am învățat-o este că niciodată în viață să nu permiți fricii să fie cea care să stea la baza unei decizii pe care o iei. Este normal să ne fie teamă de necunoscut sau să fim precauți, însă până la a ajunge să fim manipulați de frică mi se pare că ar fi o alegere foarte imatură.

Am insistat mulți ani să fiu actriță și să tot aștept proiectele potrivite, sperând la un alt moment «noul val al cinematografiei românești».

În pandemie, m-am simțit nevoită să fac un calcul matematic simplu și să înțeleg că unu și unu fac doi, iar banii pentru cultură după când avea să se termine pandemia ar fi fost ultimii care ar fi sosit. Deci, prevedeam încă 4 ani de așteptare și atunci acest lucru nu putea să se mai amâne. A trebuit să găsesc un job și să mă asigur că nu voi ajunge o artistă muritoare de foame care avea să trăiască dintr-o pensie mizeră.

Pentru că nu aveam nimic în CV în afara de premii la festivaluri de film, membru al juriului pentru Emmy Awards sau voluntariat, nu puteam să mă angajez nicăieri. CV-ul meu nu era bun de nimic. Nu aveam experiență în nimic altceva decât în a fi star de cinema.

Am încercat să văd dacă în Suedia, țara pe care o considerăm ca mi se potrivea cel mai bine ca mentalitate și direcție de dezvoltare, ar putea să îmi ofere un post de consultant cultural, însă cum știe Dumnezeu mai bine nimic nu se lega. Și iar unu cu unu fac doi – singurul lucru pe care l-am învățat în pandemie a fost să construiesc două case.

Fiind ianuarie și frig afară, mi-am spus că aș vrea ca într-o săptămână să trăiesc într-o țară caldă și să am un job. Pentru prima dată în viața mea, la 40 de ani, să am un job ca și oricare alta persoană.

Am aplicat pe un site online despre care abia învățam și am primit un răspuns. În două zile aveam să fiu în Dubai cu un bilet de avion numai dus și câte patru, șase interviuri pe zi. Două luni mai târziu, avea să înceapă războiul din Ucraina și acesta a reprezentat o oportunitate pentru toți cei care au avut nevoie să își știe investițiile în siguranță cumpărând proprietăți în Dubai. Prima mea clientă a primului an de lucru a fost o ucraineană și ultimul client al acelui an a fost un rus.

Schimbarea nu a fost ceva ce am decis conștient, ci a fost o necesitate. Capacitatea mea de adaptare dobândită în cei 20 de ani în care am fost actriță a ajutat foarte mult. Poate una dintre calitățile dobândite în actorie care m-a ajutat cel mai mult în poziția de consultant imobiliar este aceea de a mă pune în situația unei alte persoane, de a empatiza și de a înțelege nevoile ei și de a oferi consultanță ca mie însumi, dar cu datele clientului (…)”, a spus Maria pentru Click.

