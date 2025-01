Dani Oțil și Gabriela Oțil au avut parte de un moment emoționant cu fiul lor. Tiago a avut ”playdate” cu o fetiță, iar prezentatorul de la Neatza a fost copleșit de emoții și a povestit totul pe contul de socializare.

„Stați că mi s-au înmuiat picioarele și mi-a venit amar în gură. Am venit și eu vineri acasă, ca orice bărbat, de la muncă, și mi-a zis soția că pentru prima dată în istorie așteptăm un copil să se joace cu Tiago. Asta în terminologia de new parenting îi zice playdate.

Problema este că așteptăm o fetiță. Am făcut curat în toată casa, ne-am dat cu de toate să mirosim frumos, că nu știm… are trei ani și ceva. Are date, dar cu o fetiță”, a declarat Dani Oțil, pe TikTok, în timp ce își pieptăna și aranha fiul.

„Dar de ce îi faci freza?! Nu, zi adevărul! Văd că aveți ceva emoții!”, a spus Gabriela Oțil, potrivit Spynews.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, iar soția prezentatorului de la Antena 1 a spus de ce ar ajunge să divorțeze de partenerul ei. Criticile oamenilor din online o afectează uneori pe vedetă.

„Nu aș merge niciodată cu el la nicio emisiune de niciun gen care să implice un concurs. Dani e extrem de competitiv și nu știe să se joace, și eu sunt competitivă, dar mă mai și joc și știu să nu iau lucrurile chiar atât de serios. Am divorța instant, nu că ne-am certa, am divorța direct, atât de gravă ar fi situația”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.







