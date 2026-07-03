Pe contul de socializare, Gabriela Cristea le-a prezentat fanilor tava cu puiul, pe care îl condimentează ușor. Înainte să pună tava în cuptor, îl lasă să se încălzească la 180 de grade sau 190.

Pe deasupra cărnii, Gabriela a pus ulei de măsline, cât să acopere puiul și a învelit mâncarea în folia de aluminiu. Copanele vor fi lăsate 50 de minute la cuptor, cu tot cu folie deasupra.

Vedeta a folosit 3 pachete de sfeclă roșie, pentru a pregăti o salată, suficientă pentru întreaga familie.

„Astăzi am gătit ceva atât de simplu și bun, încât sincer cred că poate găti și un copil de 7 ani. Pui la cuptor și o salată de sfeclă cu rodie, dulce-acrișoară, genul acela de combinație care te face să mai iei “doar o gură”… de încă 12 ori.

Și îmi place genul ăsta de mâncare pentru că: se face repede nu murdărești jumătate de bucătărie pare sofisticată, dar e imposibil să o greșești

Practic, bagi puiul la cuptor, faci salata și între timp ai suficient timp să răspunzi la întrebări existențiale de genul: “cine a lăsat tigaia în chiuvetă?” PS: dacă vedeți că salata dispare prima de pe masă… să știți că rodia face magie”, a spus Gabriela Cristea în mediul online.

Gabriela Cristea a reușit să slăbească 30 de kilograme, după ce medicii i-au dat vestea că sănătatea ei este în pericol, dacă nu va scăpa de kilogramele în plus. Vedeta a mărturisit că nu a fost o luptă ușoară și că a apelat la ajutorul specialiștilor.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea”, a declarat vedeta, recent.

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