Lucrările la termoficarea din București, aproape de final. Cine va avea căldură și apă caldă până la iarnă

Până la începutul iernii, alte 438 de blocuri din București vor beneficia de apă caldă și căldură fără probleme, anunță luni Primăria Capitalei printr-o postare pe Facebook. Municipalitatea informează că 95% dintre șantierele pentru modernizarea rețelei de termoficare sunt deja finalizate.

Investiții de 1,76 miliarde de lei pentru modernizarea termoficării din București

„95% din șantierele pe termoficare sunt gata! Până în iarnă, încă 438 de blocuri vor avea apă caldă și căldură fără probleme. Termia este în topul celor mai importante investiții pentru București. Și tragem tare să avansăm cu șantierele, să le închidem pe toate anul acesta”, transmit reprezentanții Primăriei Capitalei.

Lucrările fac parte dintr-un proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD). Contractul vizează modernizarea a 212 kilometri de conducte de termoficare, iar valoarea totală a investiției se ridică la 1,76 miliarde de lei, dintre care 1,3 miliarde provin din finanțare europeană nerambursabilă.

Progres semnificativ în modernizarea rețelei de termoficare

Până acum, 28 de kilometri de conductă principală au fost finalizați, iar alți 37 de kilometri se află în stadii avansate de modernizare. În plus, 63 de kilometri sunt în diverse faze de lucru. „Ajungem, astfel, la un total de 76 de kilometri de conducte noi schimbate, ce deservesc circa 4.900 de blocuri”, precizează Primăria Capitalei.

Pe lângă fondurile europene, municipalitatea investește și din bugetul local pentru a finaliza 11 kilometri de conducte de rețea primară care alimentează 66 de blocuri. Aceste lucrări sunt realizate în proporție de 95% și urmează să fie încheiate până la sfârșitul anului.

Lucrări complexe în puncte-cheie ale orașului

Pe bulevardul Iuliu Maniu, la intersecția cu bulevardul General Paul Teodorescu, se desfășoară o lucrare „complexă, cu multe racorduri și conducte de mari dimensiuni ce vin și pleacă în toate direcțiile”, explică autoritățile locale. Aceasta reprezintă ultimul punct de lucru dintr-un lot ce include peste 4 kilometri de conducte schimbate.