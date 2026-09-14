Un dirijabil alimentat cu energie solară a parcurs 30.000 de kilometri pentru a testa conectivitatea directă la dispozitive mobile din stratosferă. Misiunea pilot, denumită Service Test 1 (ST1), a fost lansată de compania aerospațială Sceye pe 9 august din New Mexico. După un zbor transpacific până în Japonia și înapoi, aeronava a revenit la sediul Sceye din Moriarty, New Mexico, pe 5 septembrie, potrivit publicației americane de tehnologie și știință Gizmodo.

Dirijabilul experimental al Sceye a fost conceput să funcționeze precum un turn de telefonie mobilă

Dirijabilul experimental al Sceye, cunoscut oficial sub denumirea de High Altitude Platform System, a fost conceput să funcționeze precum un turn de telefonie mobilă, dar la altitudini stratosferice.

Acesta poate rămâne suspendat în aer luni sau chiar ani, datorită unui design inovativ de tip balon care folosește heliu pentru flotabilitate, eliminând nevoia de combustibil convențional. Celulele solare montate pe suprafața sa asigură alimentarea echipamentelor de comunicații și mențin poziția vehiculului în ciuda vânturilor puternice de la altitudine.

„Această misiune a demonstrat nu doar că tehnologia, sistemele vehiculului, sarcina utilă și infrastructura noastră operațională sunt pregătite pentru servicii de conectivitate, dar și că stratosfera este viitorul infrastructurii non-terestre”, a declarat Mikkel Vestergaard Frandsen, fondator și CEO al Sceye.

„Stratosfera este ceea ce va permite viitorul mereu conectat – inclusiv tărâmul promis al tehnologiei 6G”.

Dirijabilul a funcționat o săptămână deasupra Japoniei în timpul zborului de 30 de zile

În timpul zborului de 30 de zile, dirijabilul a funcționat o săptămână deasupra Japoniei pentru a demonstra capacitatea sa de a furniza conectivitate de mare viteză în situații de urgență sau dezastre naturale. Dotat cu SceyeCell, o antenă de rețea celulară aeriană, vehiculul a transmis servicii de internet mobil direct către dispozitive standard.

Sceye susține că un singur dirijabil poate înlocui aproximativ 500 de turnuri de telecomunicații terestre, acoperind o zonă extinsă cu semnal de înaltă calitate.

Ce au inclus testele

Testele au inclus trimiterea de mesaje text, apeluri vocale, acces la internet și streaming video. De asemenea, platforma a verificat funcționarea sistemelor de alertare în caz de urgență și a comunicat cu drone, ceea ce o face utilă în caz de dezastre naturale de amploare.

În încercarea de a concura cu sateliții, care oferă conectivitate din orbita joasă a Pământului, Sceye mizează pe avantajele stratosferei. Potrivit companiei, această zonă este suficient de aproape de Pământ pentru a permite conectivitate de mare capacitate și observații detaliate, dar și suficient de înaltă pentru a acoperi regiuni extinse.

Vehiculele Sceye operează la o distanță de 1.800 de ori mai mică față de suprafața Pământului

Spre deosebire de sateliții geostaționari, vehiculele Sceye operează la o distanță de 1.800 de ori mai mică față de suprafața Pământului, ceea ce le conferă o eficiență sporită.

„Împreună, solul, stratosfera și spațiul – fiecare operând la capacitățile lor optime – vor schimba cursul umanității”, a adăugat Frandsen.