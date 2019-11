De Denisa Macovei,

Revenită în țară pentru a promova cel mai recent album al ei, Rona profită de această vizită și are în plan să țină și câteva conferințe motivaționale în care să le dea sfaturi, răspunsuri și mai ales să-i îmbărbăteze pe cei care suferă de cancer.

„Vreau să răspund la întrebări despre cum să depășim într-un mod spiritual această boală. După părerea mea, este vorba și de o luptă spirituală. Trebuie să știm să fim pregătiți, pentru că, ce să mai vorbim, e boala secolului și oricine poate să o aibă. Nu mai e nici un fel de tabu”, ne-a declarat Rona, completând că din valul de mesaje pe care le-a primit și-a dat seama care este principala problemă a românilor și ce anume îi face pe mulți dintre ei să abandoneze lupta. „Foarte multă lume crede că este vorba și de foarte mulți bani și nu e adevărat, eu nu am plătit nici un ban nici în România, nici în străinătate, pentru tratament. Deci nu este o boală de lux, ca să zic așa. Nu te vindeci neapărat numai că ești bogat, te vindeci în funcție de când a debutat. De aceea vreau să fac aceste conferințe motivaționale, pentru a informa. Cei mai mulți se dau bătuți de la începutul bolii și nici nu știu cum să facă față presiunii psihologice. Cel mai important e mentalul și apoi, sinceră să fiu, este voința lui Dumnezeu”, a mai spus artista.

Recomandări Directorul executiv al Colegiului Medicilor București e și el profesor pe fals!

„Am și uitat că am fost bolnavă vreodată”

Optimistă încă de la aflarea veștii până în ziua operației, Rona susține că acum a șters totul cu buretele. „Am terminat tratamentul cu 10 zile înainte de nuntă (n.r. – s-a căsătorit pe 6 octombrie). Practic sunt vindecată, dar verdictul total se dă de doctori peste cinci ani. Am făcut ultimele analize și am imunitatea maximă, ficatul și-a revenit complet, deci practic zici că organismul meu nici nu a fost bolnav. Eu am și uitat că am fost bolnavă vreodată. Uitam și că trebuie să fac injecțiile. Mă suna medicul și mă găsea pe plajă, mă găsea în cluburi. Eu, de la o zi la alta uitam, ștergeam din memorie. Cred că trebuie să fii și un pic inconștient. Nu trebuie să zici «m-a pedepsit Dumnezeu»”.

Soțul a ajutat-o enorm

Se spune că, atunci când ai greutăți, nu e bine să fii singur, iar Rona a fost norocoasă în acest sens, întrucât soțul ei i-a acordat tot sprijinul de care a avut nevoie: „Parcă a profitat de această boală să-mi arate care este inima lui cu adevărat. Deci, boala ne-a arătat cât pot fi eu de slăbită, iar el cât de puternic poate fi”, a mai spus cântăreața.

VIDEO: Bogdan Sorocan/ FOTO: Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

Rona Hartner a dezvăluit cum s-a vindecat de cancer. „Am decis să uit fiecare etapă a chimioterapiei”

Rona Hartner se pregătește de nuntă. Toate detaliile despre marele eveniment din viața artistei

GSP.RO Motivul pentru care o tânără a ajuns actriță de filme pentru adulți! Cu ce se ocupa înainte

HOROSCOP Horoscop 6 noiembrie 2019. Leii trec prin momente neplăcute