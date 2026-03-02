Roxana Condurache, actriță care a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026 și care a fost eliminată din show-ul de la Antena 1 la finalul lunii ianuarie, se află în Dubai.

Potrivit celor spuse de vedetă, ea nu mai poate părăsi cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, deoarece spațiul aerian a fost închis până pe 7 martie 2026.

„Sunt blocată în Dubai! Mi s-a anulat zborul, s-a închis spațiul aerian până pe 7 martie. S-a văzut pe cer câte ceva… rachete! Au lovit și un hotel de cinci stele: The Palm Fairmont. S-a auzit ca la artificii în Dubai Marina. Sunt foarte stresată, pentru că nu mă pot duce la Noah, fiul meu, care a rămas în țară cu tatăl lui. Plus că nu știu care este situația aici!

S-au închis restaurante, s-au anulat evenimente. Am sunat la consulat și mi-au spus să stau liniștită la interior și să mă înscriu la ei pe site cu toate datele. Avem voie să ieșim, doar ne-au sfătuit să stăm în interior și să nu mergem aproape de locații cunoscute”, a spus Roxana Condurache pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Fosta concurentă de la Survivor România 2026 nu este însă singura celebritate din România care a rămas blocată în Dubai. Și fotbalistul Costin Ionuț Amzăr se află în Emiratele Arabe Unite.

Fost jucător la Dinamo, sportivul evoluează acum la Al-Nasr SC și a vorbit cu jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor despre situația din Dubai.

„Sunt ok! Până acum știu că doar în Abu Dhabi au fost probleme. Oricum, nicăieri nu mai ești în siguranță! S-au anulat antrenamentele, dar deocamdată totul este în regulă, nimic grav. Să vedem ce o să se întâmple. Doamne-ajută să nu fie nimic grav. N-ai pe unde să scoți cămașa”, a spus Costin Ionuț Amzăr pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE