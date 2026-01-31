Chiar dacă sunt în echipe diferite, el la Faimoși, iar ea la Războinici, Aris Eram și Bianca Stoica au schimbat câteva vorbe, dar și multe priviri, înaintea, în timpul sau după ce s-au terminat jocurile.

Apropierea dintre ei a fost vizibilă și pe micile ecrane, iar după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026, Roxana Condurache a vorbit despre ce s-a întâmplat în emisiunea difuzată de Antena 1 în fiecare vineri, de la ora 20.30, dar și sâmbăta și duminica, de la ora 20.00.

Într-o intervenție pe care a avut-o în Libertatea, actrița a precizat că Bianca Stoica îl plăcea pe Aris Eram.

„Eu nu m-am concentrat pe cei din tribul celălalt. Eu nu am fost în competiție cu ei, ci cu mine! Eu nu am spiritul de competiție împotriva altor oameni. Nu mă interesează să fiu mai bună ca omul de lângă mine. Eu nu mă simt bine dacă sunt peste persoana de lângă mine! Să știți că eu luam punct de multe ori, dar nu țineam minte împotriva cui am jucat. Țin minte că am luat punct la un moment dat și a doua zi am văzut-o pe Bianca plângând. Spunea că era important să ia punctul pentru echipa ei. Mă gândeam că suferă, dar habar nu aveam că vorbește despre meciul cu mine.

Nu am avut treabă cu ei decât în sensul în care aș fi vrut să mă împrietenesc cu aceștia. Încercam să mă gândesc de cine mi-ar plăcea din respectivul trib. Au fost câteva persoane pe care le-am admirat și le admir în continuare, cum ar fi Ramona. Ea din prima secundă mi s-a părut un om extraordinar! O apreciez, mi-e drag de ea, mi se pare o dulceață de fată. Are în ochi o bunătate și, în plus, rupe traseul! Patrice mi-a mai plăcut, dar și Bianca Stoica, mai ales pentru că îl plăcea pe Aris. Pentru noi era foarte drăguță situația! În general, am urmărit fetele.

Pe băieți, nu i-am analizat foarte mult. Nici acum aproape că nu știu cum îi cheamă pe toți, pentru că nu am avut discuții cu ei. De băieți nu am ce să spun! Cel mai dur adversar? Privind în urmă, cel mai dur adversar este Ramona, dar repet, nu pentru mine. Mai degrabă este o fată pe care o apreciez și mi-ar plăcea să am de la ea puterea, rapiditatea și tenacitatea pe traseu”, a spus Roxana Condurache în exclusivitate pentru Libertatea despre interacțiunile de la Survivor România 2026.