Roxana, primele declarații după anunțul divorțului de Liviu Guță. „Nu vreau să îl denigrez”

Ieri, în emisiunea „Teo Show”, Liviu Guță a dezvăluit că a mers la notar, a făcut primele acte pentru a divorța de Roxana, femeia care îi e soție de nici doi ani de zile. Au apărut multe discuții între ei, artistul a declarat că e mai bine să se separe.

Acum, Roxana a făcut primele declarații despre despărțirea de soț. Conform spuselor ei, cei doi au stabilit de comun acord să divorțeze. Ea își dorea o separare normală, fără prea multe apariții, avea în plan să meargă la notar împreună, iar apoi să facă o postare pe rețelele de socializare în care să anunțe despărțirea. Nu a reușit să procedeze așa, Liviu Guță a mers într-un show de televiziune și a făcut totul public.

În plus, soția artistului a mai declarat că nu există un singur motiv al despărțirii, ci mai multe. Ea își dorea chiar și un copil cu el.

„Nu i-am interzis niciodată să-și vadă copiii. Eu nu puteam să-i spun să nu mai vorbească cu copiii sau să-i reproșez că le cumpără copiilor lucruri. E adevărat că m-am supărat pentru că noi voiam să facem copil. Sunt niște probleme de sănătate la el care îl împiedică să facă copii. Nu a făcut nimic pentru asta, că el are deja doi copii. (…)

Da, am fost agresivă verbal! Dar și el căuta ceartă din orice! Problema nu e la mine, e la el. Gelozii? Păi, eu mergeam la cumpărături și-mi zicea că stau prea mult. Am greșit amândoi! El se contrazice cu multe chestii! Să vii acum să spui că nu te-am lăsat să-ți vezi copiii. Nu a fost de cinci ori plecat! O dată ne-am certat tare când el a plecat la mama lui la Brașov. Am fost la psiholog din cauza lui. El a refuzat să vină cu mine. Eu am crezut că greșesc. El nu știe să iubească. Nu mai e rost de împăcare între noi”, a spus Roxana în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.

„Eu nu vreau să îl denigrez. (…)

Vreau să vină să divorțăm. Nu am intrat încă în posesia procurii de la notar. O să merg semnez. Noi am decis de comun acord să divorțăm la notar și voiam să facem o postare pe Facebook ca să afle lumea. Să facem un anunț frumos. Eu nu înțeleg de ce el acum vrea sa-și facă publicitate și să fie un divorț urât. Începe să dea în mine. M-a jignit de multe ori. (…)

Are lucruri aici la Cluj, să vină să și le ia. El a zis că trimite Poliția că nu vreau să i le dau. Nu, să vină să și le ia, că nu am cum să i le trimit eu. Are scule de muzică”, a mai precizat ea la TV.

Bursucu, colegul lui Teo Trandafir, i-a pus soției lui Liviu Guță și o întrebare mai delicată. „Au existat și momente de agresivitate în căsnicie?”. În acel moment, Roxana nu a mai spus niciun cuvânt și și-a îndreptat privirea în altă parte, iar ochii i s-au umplut de lacrimi.

Liviu Guță locuiește acum cu chirie

„Eu am plecat la Cluj pentru ea. Am investit foarte mult în casa ei, dar nu-mi pare rău. Nu sunt genul de om care să scot ochii. Asta este… Am pierdut în viață mai multe. (…)

Eu stau la Brașov momentan. O să mă mut cu chirie în București. O să strâng bănuți ca să îmi cumpăr o casă. Am oameni lângă mine care mă ajută.”, a declarat artistul ieri la Kanal D.

