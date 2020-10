Roxen, reprezentanta României la Eurovision, declarații neașteptate despre starea ei de sănătate. “Sufăr de depresie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster”

“Sufăr de depresie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster. Știu că sunteți mulți care mă înțelegeți.

Însă acum pot să mă laud și sunt foarte mândră de chestia asta, pentru că după ani am reușit să mă lupt cu depresia și anxietatea și chiar dacă o să vină înapoi, mă bucur de momentele astea cât de mult pot și o să fiu aici pentru voi.

Cine are anxietate știe că nu poate fi ținută sub control. Ceea ce fac este să mă duc undeva să stau singură, să respir și să beau apă. Să mă gândesc că totul este bine. Am nevoie de aceste momente sau scriu cuiva”, a spus artista, potrivit Spynews.

Artista are și un sfat pentru cei care trec prin această perioadă grea. Ea le-a explicat ce înseamnă, de fapt, anxietatea.

“Cel mai important este că dacă alegi să apelezi la o persoană, trebuie să fie o persoană de încredere, care să te înțeleagă pentru că nu vrei banda aceea din nou, totul e în capul tău, pentru că știm că totul este în capul nostru și că totul este bine, dar na.

Anxietatea este o frică inexistentă, o frică de nimic și foarte, foarte convinsă că majoritatea problemelor de acest gen vin din perioada școlii. Sunt și alți factori, familii toxice și de aceea zic.

Eu aș putea să vă spun tot parcursul meu, dar toți avem experiențe diferite. Fiecare lecție pe care mi-o trimite Universul o primesc cu brațele deschise, pentru că nicio perioadă rea nu e o perioadă cu adevărat grea.

E o lecție pe care trebuie să o înveți ca să te bucuri de ceva ce urmează”, a mai spus Roxen, conform Antena Stars.

