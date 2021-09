Scandalul dintre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu continuă. „Am avut și bodyguarzi la poartă”

Constantin Enceanu îi dă replica rivalului său, după ce acesta l-a numit ”patron falit”, cu localul său, din Filiași: ”N-am dat faliment cu localul, dimpotrivă, am câștiguri uriașe, zilnic, o medie de 150 de milioane de lei vechi. Am și 30 de angajați, servesc meniul lui Chef Cătălin Scărlătescu”.

Gheorghe Turda a declarat într-un interviu pentru impact.ro, că Enceanu, cu care s-a certat, recent, la un eveniment, nu se mai descurcă, în afaceri. „Mi-au zis apropiații lui Constantin Enceanu că ar fi dat faliment cu localul”, a spus Turda. Constantin Enceanu i-a dat replica acestuia.

Domnul Gheorghe Turda vorbește ziua ce visează noaptea. Păi, cum să fie așa? Vinerea, sâmbăta și duminica am avut și bodyguarzi la poartă. Ca să nu intre lumea buluc, am 150 de locuri la piscină. Am încasări mari, o medie de 150 de milioane de lei vechi, pe zi.

E inconștient, cum să spună să sunt falit? Vine lumea să mănânce, asta înseamnă faliment? Am 30 de angajați, am 9 fete, pe tură, în bucătărie, abia reușesc să facă față cu mâncarea și cu pachetele trimise la domiciliu.

Și, de atâta rău, cum zice că îmi merge, iată că am mai deschis și o tavernă, ”Zanzibar”, în curtea localului. Vorbește gura fără el. Probabil, e indivios că nu l-am chemat aici, ca să cânte, dar nu cânt nici eu, nu se pretează muzica populară. E un PUB, de fapt, cu un decor tineresc, a mai declarat Constantin Enceanu pentru sursa citată.

