Schimbare radicală în viața Mariei Constantin. Ce a mărturisit artista despre fostul soț după ani de conflicte

Maria Constantin a făcut dezvăluiri sincere despre schimbarea radicală din viața ei. Află ce a mărturisit artista despre relația actuală cu fostul ei soț.

După o lungă perioadă marcată de neînțelegeri, îndrăgita interpretă de muzică populară a reușit să găsească o cale de dialog cu fostul partener de viață, amândoi punând pe primul loc binele și dezvoltarea adolescentului lor.

Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă și au împreună un băiat, Codrin, care a rămas să locuiască cu tatăl lui. După cinci ani de relație, cei doi au divorțat în 2005.

Din anul 2015 până în anul 2018, Maria Constantin a fost căsătorită cu Marcel Toader, fostul soț al Gabrielei Cristea. Omul de afaceri s-a stins din viață pe 3 august 2019, la 56 de ani, după ce a suferit un infarct. În prezent, cântăreața este căsătorită cu Robert Stoica, iar în iulie au aniversat 3 ani de mariaj.

Cum se înțelege Maria cu fostul soț

Cântăreața a vorbit deschis despre relația cu tatăl lui Codrin. Artista a explicat că maturizarea amândurora a jucat un rol esențial în așezarea lucrurilor pe un făgaș normal. Privind în urmă, Maria recunoaște că vârsta fragedă la care s-au cunoscut și s-au căsătorit a influențat negativ modul în care au gestionat despărțirea la acea vreme, însă în prezent lucrurile s-au schimbat complet.

„Acum colaborăm foarte bine și ne înțelegem foarte bine, mă rog, în ceea ce ține și privește creșterea copilului. Și există cumva o deschidere foarte mare și din partea lui pentru copilul nostru, pentru a călători mai mult, pentru a învăța cât mai multe lucruri. Și asta este foarte important pentru mine, că, în sfârșit, s-au liniștit apele, că totul decurge așa cum ar fi trebuit să decurgă de la bun început.

Maria Constantin: „Copilul are o altă atitudine când vede că mama cu tata nu se mai ceartă"

Probabil amândoi eram copii atunci când ne-am despărțit și am luat lucrurile puțin cu vârsta aia de adolescenți, pentru că eram niște adolescenți și când ne-am cunoscut, și când ne-am căsătorit, și când ne-am despărțit. Probabil eram puțin mai impulsivi amândoi și căutam așa nod în papură unul celuilalt, dar acum, într-adevăr, avem o legătură foarte frumoasă și chiar astăzi am discutat, la fel, pentru vacanță și așa, și ne înțelegem super bine. Îmi place chestia asta că, in sfârșit, am lucrul acesta pentru copil. Cu siguranță și copilul are o altă atitudine când vede că mama cu tata… În sfârșit se înțeleg. Nu se mai ceartă. E bine”, a declarat Maria Constantin pentru Unica.ro.

Unde merg în vacanță artista și fiul ei

Echilibrul dintre părinți are un impact pozitiv asupra lui Codruț. Băiatul stăpânește excelent limba engleză și își corectează frecvent mama, determinând-o pe aceasta să urmeze cursuri pentru a-și îmbunătăți cunoștințele. De asemenea, pasionat de istorie și cultură, Codruț a fost cel care a ales următoarea destinație de vacanță a familiei.