Sebastian Dobrincu și-a dorit foarte tare să stea cât mai mult în competiția de la PRO TV, însă în urmă accidentării a fost nevoit să plece acasă. Tânărul antreprenor ar mai repeta experiența din Republica Dominicană. „Frustrare. Multă frustrare. Nu suport să las lucrurile neterminate, cu atât mai mult când simt cât de pregătit eram pentru tot ce înseamnă Survivor. Sunt convins că totul se întâmplă cu un motiv în viață și sunt recunoscător că am putut trăi toată experiența din Dominicană”, a declarat fostul concurent de la Survivor România 2023 pentru ciao.ro.

După accidentarea pe care a avut-o în timpul probei, medicii i-au spus lui Sebastian Dobrincu că are nevoie de operație cât mai rapid pentru a nu suferi și alte complicații. Fostul concurent din echipa Faimoșilor este dezamăgit că s-a lovit într-un moment de neatenție.

„Fizic, sunt resemnat. Am primit confirmarea medicilor pentru a mă opera de urgență la picior, pentru a evita alte complicații. Durerea reală însă este cea de pe conștiință. Regretul că un pas greșit pe traseu, m-a oprit din a îmi duce la bun sfârșit parcursul la Survivor”.

Survivor România 2023 a fost pentru Sebastian Dobrincu o competiție pe care spera să o ducă la bun sfârșit, dar și unde și-a pus răbdarea la încercare. Fiind o persoană foarte activă, el a simțit că așteptarea era cea mai grea și căuta mereu să facă ceva pe insulă. De asemenea, Sebastian Dobrincu este convins că ar reușit să ajungă destul de departe la Survivor România, dacă nu s-ar fi accidentat.

„Mă simțeam pregătit de orice. Am știut de la început în ce mă bag. Am o toleranță destul de mare pentru tot ce înseamnă supraviețuire și lipsa de confort – am avut ani de antrenament când am plecat în America la 17 ani. Am primit cu brațele deschise orice surpriză la Survivor și rămân totuși convins că dacă evitam o accidentare, aș fi ajuns foarte departe în competiție”.

Nu și-a dorit nicio clipă să plece acasă, chiar dacă dorul de cei dragi era mare. „Chiar opusul! Am avut momente când îmi doream să nu se mai termine. Mi-am trăit ultimii ani din viață într-o fugă continuă, prins în toate responsabilitățile cotidiene. La Survivor am simțit că trăiesc, în sfârșit, în prezent. Voi prețui acea stare mult timp de acum încolo”.

După eliminarea de la Survivor România 2023, Sebastian Dobrincu are planuri mărețe. El își dorește să continue cu muzica, dar și să ajute la modernizare sistemului medical din România.

„Îmi continui misiunea de a lăsa o lume mai bună în urma mea. Mă întorc la cei dragi, la afaceri și partenerii mei de muncă, la muzica pe care abia aștept să o lansez și îmi continui misiunea de a moderniza sistemul medical din România, alături de Fundația Metropolis”, a declarat tânărul antreprenor pentru sursa mai sus menționată.

Cine este Sebastian Dobrincu

Dobrincu a fost jurat la „Imperiul leilor”, show-ul de la PRO TV. El este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Tânărul antreprenor a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Când era foarte mic, a învățat singur programarea, astfel că acum, la 23 de ani, are mare succes în acest domeniu. După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

