Drumul în competiția Survivor România 2023 s-a încheiat mai repede decât se aștepta pentru Sebastian Dobrincu. Tânărul antreprenor s-a accidentat pe traseu și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Din păcate, acesta a fost nevoit să părăsească show-ul de la PRO TV și are nevoie de operație la picior.

„Când eram pe jos, îmi repetam un singur lucru în minte: «Doamne, te rog să nu fie rupt». Știam că singurul lucru care m-ar putea opri din parcursul meu era însăși neatenția mea. Se pare însă că de ce ți-e frică, nu scapi, iar doctorii au concluzionat rapid că este într-adevăr o accidentare ce necesită intervenție chirurgicală de urgență”, a declarat Sebastian Dobrincu într-un interviu pentru unica.ro.

Artistul a vorbit despre cele mai dificile momente la Survivor România 2023. Nu se aștepta nicio clipă ca totul să fie atât de greu, însă dacă nu s-ar fi accidentat, el ar mai fi rezistat în competiție. „Îmi este imposibil să explic cât de diferită este experiența în realitate, față de ce se vede la televizor. Cel mai dificil lucru mi s-a părut testul răbdării. Nu sunt obișnuit să nu fiu în controlul propriei vieți, iar la Survivor, nu deții controlul deloc. Ești într-o continuă așteptare și te arunci în necunoscut în fiecare zi.”

Sebastian Dobrincu a legat relații de prietenii cu colegii săi din echipa Faimoșilor. A fost surprins plăcut de Vica Blochina și și-a schimbat părerea despre ea atunci când a cunoscut-o cu adevărat. În schimb, tânărul antreprenor a fost dezamăgit de Gheboasă și nu a înțeles de ce a renunțat atât de repede și ușor la Survivor România.

„Fiecare coleg a reușit să mă surprindă într-un fel sau altul. Un prim exemplu a fost Vica, care mi-a confirmat încă de la început că preconcepțiile vizavi de imaginea ei publică sunt complet nefondate. Este un om cu inima de aur și un suflet cum rar îți e dat să întâlnești. Pe cealaltă parte, recunosc că am fost ușor dezamăgit de Ghebe. Știind ce fire luptătoare este de fel, am simțit că a renunțat mult prea devreme”.

Pentru colegii săi rămași la Survivor România, Sebastian Dobrincu a avut un sfat: „Să se bucure la maximum de fiecare secundă. Prețuiesc și acum fiecare moment frumos sau dificil pe care l-am trăit pe insulă în Dominicană. Este o experiență de viață cu adevărat unică, pe care nu o poți cumpăra sau compara cu nimic. Survivor va rămâne un capitol de neuitat din viața mea”.

Sebastian Dobrincu s-a accidentat la Survivor România

Sebastian Dobrincu a fost eliminat de la Survivor România 2023 din cauza situației lui medicale. Faimosul s-a accidentat la picior pe traseu, a ajuns la spital, unde medicii au descoperit că acesta trebuie să fie operat de urgență. Pentru el, competiția din Republica Dominicană a luat sfârșit.

„Ca să fiu sincer mă simt frustrat pentru că până acum Survivor mi-a fost o experiență care mi-a priit cu totul. Intram pe traseu cu drag, cu adrenalină, să fiu cu nebunii mei.

În schimb, cred că toate lucrurile în viață se întâmplă cu un motiv, știe Universul și Dumnezeu cum le așază pe toate. Pare că până aici a fost. Dacă la începutul emisiunii spuneam că Survivor e un nou capitol în viața mea, pare că termin aici momentan. Termin cu zâmbetul pe buze, recunoscător pentru tot ce am trăit alături de nebunii mei, de adversarii noștri”, a declarat el, la Survivor.

Și a continuat: „Plec cu multe lecții. Din păcate, verdictul medical spune că am nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Și intervenția asta doare mai puțin decât toată frustrarea acumulată că eu nu pot să continui, am venit cu cele mai bune intenții, am venit să lupt, n-am venit să câștig, n-am nevoie de fani, de bani, n-am nevoie de altceva în afară să lupt…

Din păcate nu am putut!”, a încheiat Faimosul.

