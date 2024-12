Selena Gomez a anunțat că s-a logodit cu producătorul muzical Benny Blanco, în vârstă de 36 de ani. Vestea a fost împărtășită pe Instagram pe 11 decembrie, într-o serie de imagini care includeau inelul de logodnă și un moment de sărbătoare al cuplului.

În postarea sa, Selena Gomez a scris simplu: „Eternitatea începe acum”, în timp ce Benny Blanco a comentat jucăuș: „Stai puțin… asta e soția mea”. Printre starurile internaționale care au felicitat-o public pe Selena Gomez se află buna ei prietenă Taylor Swift.

Povestea de iubire dintre Selena Gomez și Benny Blanco

Deși se cunosc de ani de zile, având colaborări muzicale încă din 2019, Selena Gomez și Benny Blanco au început să se întâlnească abia în iunie 2023. Relația lor a devenit publică în decembrie 2023, când artista a confirmat-o pe rețelele sociale.

Într-un interviu pentru Apple Music, Selena Gomez a vorbit despre relația lor, spunând: „Fără să intru în prea multe detalii, cred că este foarte important să întâlnești pe cineva care te respectă. Și cred că este foarte frumos să te poți baza pe cineva care înțelege lumea în care trăiesc”.

Mai târziu, într-un interviu pentru TIME în mai, Selena Gomez a dezvăluit că dacă nu l-ar fi întâlnit pe Blanco, planul ei era să adopte un copil la 35 de ani. „Apoi am venit cu planul meu, care era să adopt la 35 de ani dacă nu întâlneam pe nimeni”, a spus ea, referindu-se la relația cu Blanco. „Se întâmplă când te aștepți cel mai puțin”.

Benny Blanco a vorbit și el despre relația lor într-un interviu pentru WSJ. Magazine: „Am fost ultimul care a știut. E nebunesc cum partenerul tău poate sta chiar acolo tot timpul, în fața ochilor tăi, și tu nici măcar nu observi, și apoi ai acel moment din Clueless în care îți dai seama: Stai, sunt îndrăgostit”.

Cu această logodnă, Selena Gomez și Benny Blanco își încep oficial drumul spre căsătorie, marcând un nou capitol în viața lor împreună.

Cariera Selenei Gomez

Selena Gomez este o artistă recunoscută pe plan internațional datorită succesului său atât în domeniul muzical, cât și în cel al actoriei. Cariera ei a început la o vârstă fragedă și a evoluat considerabil de-a lungul anilor, consolidându-și statutul de vedetă multi-talentată.

Selena Gomez și-a început cariera de actriță în emisiunea pentru copii „Barney & Friends”. Aceasta a fost prima sa apariție notabilă în fața camerelor și i-a oferit o primă experiență în industria divertismentului. Ulterior, ea a avut o apariție ca invitată în popularul serial „Hannah Montana”, jucând rolul unei rivale a personajului principal, interpretat de Miley Cyrus.

Totodată, Selena Gomez a obținut rolul principal în serialul de succes al Disney Channel „Wizards of Waverly Place”, unde a jucat rolul Alex Russo. Serialul a fost extrem de popular și a câștigat mai multe premii, consolidându-i reputația de vedetă.

Printre hiturile ei notabile sunt „Good for You”, „Same Old Love”, „Hands to Myself”, „Bad Liar”, „Fetish”, „Back to You” și „Lose You to Love Me”.

