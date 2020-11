Simona Gherghe, despre motivul pentru care a acceptat să revină pe micile ecrane. „Emisia îmi permite să fiu plecată de acasă atunci când…”

„Unul dintre motivele pentru care am acceptat proiectul a fost şi programul. Emisia îmi permite să fiu plecată de acasă atunci când cei mici iau prânzul şi dorm. Practic, lipsesc de lângă ei puțin.

Am norocul să am în spate o echipă foarte mare de oameni care fac munca asta uriaşă despre care vorbeşti. Mie, dacă vrei, îmi revine partea cea mai uşoară”, a declarat Simona pentru revista VIVA!

„Nu am mai făcut reality-show până acum, e adevărat. Şi da, am avut şi emotii, şi nopți în care m-am gândit dacă mi s-ar potrivi. Pe de altă parte, sunt foarte adaptabilă. Cred că în televiziune e o calitate. Şi am simțit că o să fie OK”, a mai adăugat vedeta.

