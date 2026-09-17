Simona Halep, cadou inedit pentru Cătălin Botezatu. Reacția designerului: „Te iubesc, te ador de când te-ai născut”

Cătălin Botezatu a avut parte de o surpriză din partea Simonei Halep. Designerul a prezentat pe rețelele de socializare cadoul primit de la fosta campioană de tenis.

Cătălin Botezatu a primit un cadou de la Simona Halep și a ales să le arate urmăritorilor săi gestul fostei campioane. Designerul a primit o rachetă Wilson, dar și o minge de tenis cu autograful sportivei.

Cătălin Botezatu, surprins de gestul Simonei Halep

Botezatu a vorbit despre aprecierea pe care o are față de Simona Halep și i-a transmis public un mesaj în care i-a mulțumit pentru cadou.

„Am primit de la Simona Halep această rachetă superbă. Pe lângă că e un dar minunat, eu o ador pe Simona. Uitați-vă mi-a trimis și o minge de tenis semnată. Nu mai vorbim de ce a făcut ea prin acest cadou, acest dar minunat. Simona te iubesc, te ador de când te-ai născut și pentru tot ce ai făcut pentru țara asta. Pentru mine ești un simbol, o divă, ești o adevărată femeie care a știut întotdeauna sa spună lucrurilor pe nume și cu care noi noi ne-am mândrit. O femeie demnă și te pot lauda ore întregi”, a postat Cătălin Botezatu pe pagina sa de Instagram.

Ce va face Cătălin Botezatu cu racheta primită

Deși cadoul primit de la Simona Halep are o semnificație aparte pentru designer, acesta a decis să îl ofere mai departe. Racheta va ajunge la Ayan, finul lui Cătălin Botezatu, care practică tenisul. Designerul a povestit că băiatul a văzut-o recent pe Simona Halep la un eveniment organizat la Târgu Mureș, însă nu a avut curajul să se apropie de ea.