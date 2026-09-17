Simona Halep, cadou inedit pentru Cătălin Botezatu. Reacția designerului: „Te iubesc, te ador de când te-ai născut”

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Cătălin Botezatu a avut parte de o surpriză din partea Simonei Halep. Designerul a prezentat pe rețelele de socializare cadoul primit de la fosta campioană de tenis.
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Cătălin Botezatu a primit un cadou de la Simona Halep și a ales să le arate urmăritorilor săi gestul fostei campioane. Designerul a primit o rachetă Wilson, dar și o minge de tenis cu autograful sportivei.
Botezatu a vorbit despre aprecierea pe care o are față de Simona Halep și i-a transmis public un mesaj în care i-a mulțumit pentru cadou.
„Am primit de la Simona Halep această rachetă superbă. Pe lângă că e un dar minunat, eu o ador pe Simona. Uitați-vă mi-a trimis și o minge de tenis semnată. Nu mai vorbim de ce a făcut ea prin acest cadou, acest dar minunat. Simona te iubesc, te ador de când te-ai născut și pentru tot ce ai făcut pentru țara asta. Pentru mine ești un simbol, o divă, ești o adevărată femeie care a știut întotdeauna sa spună lucrurilor pe nume și cu care noi noi ne-am mândrit. O femeie demnă și te pot lauda ore întregi”, a postat Cătălin Botezatu pe pagina sa de Instagram.
Deși cadoul primit de la Simona Halep are o semnificație aparte pentru designer, acesta a decis să îl ofere mai departe. Racheta va ajunge la Ayan, finul lui Cătălin Botezatu, care practică tenisul. Designerul a povestit că băiatul a văzut-o recent pe Simona Halep la un eveniment organizat la Târgu Mureș, însă nu a avut curajul să se apropie de ea.
„Ceea ce vreau sa spun este că ai făcut fericit un băiețel care te-a văzut acum câteva zile la o manifestare la Târgu Mureș. Este tenismen, i-a fost rușine să vină la tine, este finul meu și pentru că este finul meu și îl iubesc o să îi dăruiesc lui această rachetă. Este vorba de Ayan. Sper că nu te superi. Pentru el însemnă foarte mult. A spus că atunci când te-a văzut a început să tremure și că și-ar fi dorit foarte mult să dea o minge cu tine pentru că am înțeles că au fost aleși anumiți copii. Asta nu contează, m-am gândit ca ar fi cel mai frumos cadou pe care pot să îl fac prin tine și datorită ție, unui băiețel drag mie. Încă odată îți mulțumesc și cred ca va pune cu siguranță această rachetă undeva ca un super-trofeu așa cum și tu ai adus numai trofee țării noastre. Tu esti pentru mine number one, este o femeie cu care o națiune se laudă și se va lăuda mulți, mulți ani de zile de aici înainte. Încă odată îți mulțumesc Simona Halep!”, a conchis Cătălin Botezatu.