Cum se calculeaza sporul de vechime la pensie. Poate ajunge și la 15%

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Sporul de vechime pentru pensiile românilor se calculează diferit în funcție de vechime și perioada în care s-a acordat, iar procentul poate ajunge până la 15%, în funcție de anii de muncă.
Pentru perioada martie 1970 și martie 1992, sporurile de vechime se calculează pe baza unor procente fixe, variind între 3% și 15%, în funcție de anii de vechime.
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Pentru veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001, calculul pensiei se bazează pe venitul brut sau net asupra căruia s-au plătit contribuții sociale.
Datele din carnetele de muncă sau adeverințele pot influența recalcularea la pensie, dacă veniturile au fost anterior nevalorificate.
Veniturile suplimentare, precum primele, sporurile și orele suplimentare, pot fi incluse în calculul pensiei dacă au fost supuse contribuțiilor sociale și sunt susținute de documente justificative.
În situațiile în care venitul lunar total nu poate fi dovedit, Legea nr. 360/2023 prevede procentaje fixe pentru stabilirea sporului de vechime. De exemplu:
- Între 1 martie 1970 și 31 august 1983:
- Între 1 septembrie 1983 și 31 martie 1992:
Pentru veniturile obținute între 1 aprilie 1992 și 31 martie 2001, se ia în calcul procentul înscris în carnetul de muncă sau dovedit prin adeverințe.
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Este important de reținut că aceste procente nu reprezintă majorări noi, ci sunt utilizate doar pentru recalcularea punctajului de pensie.
În concluzie, pentru a beneficia de recalcularea pensiei, este esențial ca toate veniturile să fie dovedite prin documente oficiale și să fi fost supuse contribuțiilor sociale la momentul realizării lor. În cazul în care venitul respectiv nu a fost valorificat anterior, recalcularea poate avea ca rezultat o creștere a pensiei.