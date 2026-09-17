Cum se calculeaza sporul de vechime la pensie. Poate ajunge și la 15%

Sporul de vechime pentru pensiile românilor se calculează diferit în funcție de vechime și perioada în care s-a acordat, iar procentul poate ajunge până la 15%, în funcție de anii de muncă.

Pentru perioada martie 1970 și martie 1992, sporurile de vechime se calculează pe baza unor procente fixe, variind între 3% și 15%, în funcție de anii de vechime.

Creșterea pensiei sporuri și proceduri

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Pentru veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001, calculul pensiei se bazează pe venitul brut sau net asupra căruia s-au plătit contribuții sociale.

Datele din carnetele de muncă sau adeverințele pot influența recalcularea la pensie, dacă veniturile au fost anterior nevalorificate.

Veniturile suplimentare, precum primele, sporurile și orele suplimentare, pot fi incluse în calculul pensiei dacă au fost supuse contribuțiilor sociale și sunt susținute de documente justificative.

Cum se calculează sporul de vechime pentru perioadele anterioare

În situațiile în care venitul lunar total nu poate fi dovedit, Legea nr. 360/2023 prevede procentaje fixe pentru stabilirea sporului de vechime. De exemplu:

- Între 1 martie 1970 și 31 august 1983:

3% pentru 5-10 ani

5% pentru 10-15 ani

7% pentru 15-20 ani

10% pentru vechimi de peste 20 de ani.

- Între 1 septembrie 1983 și 31 martie 1992:

3% pentru 3-5 ani

6% pentru 5-10 ani

9% între 10 și 15 ani

12% pentru intervalul 15-20 de ani

15% pentru peste 20 de ani.

Pentru veniturile obținute între 1 aprilie 1992 și 31 martie 2001, se ia în calcul procentul înscris în carnetul de muncă sau dovedit prin adeverințe.

Calcul spor vechime la pensie

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Este important de reținut că aceste procente nu reprezintă majorări noi, ci sunt utilizate doar pentru recalcularea punctajului de pensie.