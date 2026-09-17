Scandal în CSM, după ce Cătălin Predoiu a apărat-o pe procuroarea Cristina Chiriac, vizată de Inspecția Judiciară

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) amână din nou luarea unei decizii privind o posibilă sesizare a Inspecției Judiciare împotriva procurorului general Cristina Chiriac. În centrul controversei se află cererea acesteia de strămutare a unui dosar de la Curtea de Apel Craiova, gest contestat ca o posibilă încălcare a independenței procurorilor. Conform publicației Cotidianul, ședința a fost tensionată de prezența lui Cătălin Predoiu, acuzat că ar fi susținut-o pe Chiriac.

Membrii Secției pentru procurori nu au evaluat dacă procurorul general a comis o abatere disciplinară, ci dacă trebuie sesizată Inspecția Judiciară pentru a analiza circumstanțele cererii de strămutare. Cristina Chiriac a declarat că ,,respectă independența procurorilor" și că solicitarea sa a fost în conformitate cu legea.

Cazul în cauză implică o contestație împotriva soluției de clasare a unui dosar de corupție ce viza anumiți magistrați. Clasarea a fost dispusă de procurorii care i-au anchetat pe cei vizați. Decizia Curții Supreme de a strămuta dosarul a dus la blocarea unei posibile sesizări a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta ar fi analizat compatibilitatea dintre legislația europeană și reglementările privind Secția Specială pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), structură intens contestată.

Analiști sugerează că există o posibilă coordonare între acțiunile Curții Supreme, condusă de Lia Savonea, și cele ale procurorului general Cristina Chiriac.

Prezența lui Cătălin Predoiu la ședință a provocat tensiuni, fiind contestată de procurorul Claudiu Sandu, care a pus sub semnul întrebării dreptul acestuia de a vota. Cu toate acestea, Secția pentru procurori a decis cu șase voturi pentru și unul împotrivă că Predoiu poate participa în calitate de membru de drept. În mod controversat, inclusiv Predoiu a participat la votul care îi viza prezența.