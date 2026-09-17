Bucureștenii s-au confruntat cu peroane pline și aglomerație la metrou chiar în prima zi de școală, o situație agravată de retragerea bruscă a 7 trenuri pentru lucrări de mentenanță. Deși Metrorex a susținut că le poate înlocui cu alte trenuri și că timpii de așteptare nu se vor mări, realitatea de pe peroane i-a contrazis.

Sindicatul acuză Metrorex că nu mișcă în fața Alstom și nu își apără corespunzător interesele

De ce s-a întâmplat asta? Marian Artimon, liderul de sindicat de la Metrorex, a declarat pentru Libertatea că este o lipsa de reacție a conducerii companiei de stat, care a acceptat solicitarea companiei Alstom de a retrage garniturile în bloc, în loc să impună o retragere etapizată care să nu afecteze traficul de călători.

„Sincer, și eu mă întreb de ce Metrorex a acceptat cererea Alstom. Mi-aș dori ca Metrorex să aibă o forță de negociere mai mare cu ei”, a declarat Artimon pentru Libertatea, subliniind că statul iese în pierdere din aceste contracte.

Soluțiile de avarie sunt și ele limitate de birocrație: pe Magistrala 2, garniturile Bombardier mutate pentru a suplimenta cursele pot merge doar până la vechiul capăt de linie, stația Berceni. Acestea nu pot ajunge la noua stație Tudor Arghezi deoarece nu au primit încă avizul tehnic (AFER-izarea) din partea Autorității Feroviare Române, acuză liderul de sindicat.

Libertatea a încercat în mai multe rânduri să ia un punct de vedere de la Metrorex, dar s-a dovedit a fi misiune imposibilă.

O mulțime de oameni așteaptă pe peronul de metrou pe 8 septembrie 2026, pe magistrala 2

Noile trenuri Metrorex cumpărate de la Alstom, blocate în depouri de doi ani

La sfârșitul anului 2020, Metrorex a încheiat un contract de furnizare cu Alstom pentru 13 trenuri de metrou, în valoare de peste 103 milioane de euro. Iar noile garnituri trebuiau să fie puse în funcțiune în vara anului 2023. Deși termenul-limită a trecut cu aproape trei ani, niciunul dintre aceste trenuri nu a fost preluat sau introdus în exploatare pentru călători, din motive care nu sunt clare.

Un raport de audit, finalizat la începutul acestui an de către Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, scoate la iveală că Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” SA se confruntă cu un eșec managerial major în modernizarea flotei de trenuri. Ca și în cazul Autorității pentru Reformă Feroviară, Metrorex nu a primit toate trenurile contractate de la compania franceză Alstom.

În anul 2024 au fost livrate primele opt trenuri care, până la finalizarea raportului Corpului de Control, nu au fost recepționate oficial. Această stare denotă practic o incapacitate a conducerii Metrorex de a forța furnizorul să respecte clauzele contractuale. Ultimul tren, cel de-al 12-lea, era pregătit de livrare la Depoul Berceni în august 2025, în baza unui „Certificat de Recepție Preliminară”, iar restul erau încă în perioada de testare și omologare.

Sindicatul acuză probleme tehnice serioase la noile garnituri Alstom

Liderul sindical Marian Artimon explică pentru Libertatea faptul că trenurile Alstom au picat testele tehnice și nu respectă parametrii ceruți, fiind blocate în procesul de obținere a agrementului feroviar (AFER-izare) obligatoriu pentru a transporta călători. „Unele au probleme cu softul, altele nu plecau de pe loc când erau pline cu numărul de persoane stipulat etc. Din cele 13, unul a fost luat în Franța, nici acolo nu îl pot face funcțional”, a detaliat șeful de sindicat.

Spre exemplu, în luna mai 2025, mai multe piese ale noului tren Alstom „Ilfov” s-au desprins în timpul unor teste nocturne efectuate la viteza de 80 km/oră. Deși situația a stârnit surprinderea specialiștilor citați de publicația Club Feroviar, Metrorex a refuzat la acea vreme să comenteze cele întâmplate.

Situația este fără precedent în istoria recentă a companiei: spre comparație, Artimon a amintit că trenurile Bombardier au intrat în exploatare în doar șase luni de la livrare, iar cele produse de CAF au avut nevoie de nouă luni pentru a fi puse în mișcare pe șinele din București.

În tot acest timp, Metrorex preferă tăcerea în locul unui răspuns.

Penalități uriașe, dar fără bani în conturi

Nerespectarea contractului de către Alstom a generat creanțe masive, dar care există doar pe hârtie. Metrorex a calculat penalități de întârziere în sumă de 160.371.400 de lei împotriva Alstom. Deși suma este colosală, ea figurează în contabilitate drept „creanțe de recuperat”. Pe această direcție, raportul Corpului de Control subliniază că managementul a eșuat și în a transforma aceste penalități în resurse financiare reale sau în a accelera introducerea trenurilor noi în circulație cu călători.

Tot din raport aflăm cum conducerea Metrorex a raportat indicatorul privind „modernizarea parcului de material rulant” ca fiind îndeplinit, deși situația era neschimbată. Conducerea a raportat un grad de modernizare de 74,72%, folosind exact aceleași cifre ca în anul precedent (2023), semn că în anul 2024 nu s-a înregistrat niciun progres real, în ciuda contractului cu Alstom.

Corpul de Control a concluzionat că demersurile directorului general pentru a obliga furnizorul să își respecte obligațiile au fost „lipsite de eficiență”. Această situație contribuie decisiv la „incertitudinea semnificativă” privind capacitatea Metrorex de a-și continua activitatea, blocând sute de milioane de lei în litigii și penalități, în timp ce infrastructura de transport rămâne subdimensionată.

Cum arată trenurile Alstom pentru Metrorex

Primul tren din această comandă a ajuns în România la sfârșitul lunii aprilie 2022. Până la începutul anului 2023, nouă garnituri au fost livrate.

Fiecare tren are șase vagoane și o capacitate de 216 locuri, cu o dispunere longitudinală. Sunt prevăzute două zone speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Trenurile au o lungime de 114 metri și o lățime de trei metri, putând transporta până la 1.200 de pasageri.

Noile trenuri au sisteme pentru siguranța și confortul pasagerilor: