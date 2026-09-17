Un restaurant cu bufet suedez din apropiere de Fontainebleau, Franța, a introdus o regulă neobișnuită: clienții care își lasă mâncare în farfurie după ce s-au servit trebuie să plătească 10 euro. Măsura are ca scop reducerea risipei alimentare, informează Rador.

Restaurantul „O Garden Buffet”, deschis de curând în apropiere de Fontainebleau, le cere clienților să fie atenți la cantitatea de mâncare pe care și-o pun în farfurie.

Proprietarii localului cu bufet suedez, unde clienții plătesc o sumă fixă și se pot servi fără o limită clară de cantitate, spun că unii obișnuiau să ia mai mult decât puteau consuma. Mâncarea rămasă ajungea ulterior la gunoi.

Pentru a limita risipa, localul a introdus taxa de 10 euro. Regula este afișată atât pe site-ul restaurantului, cât și la intrarea în local.

„Atenție: „Mâncați cât puteți” nu înseamnă risipă. În caz de risipă excesivă, se poate percepe o taxă de 10 € per farfurie.”, este afișat pe site-ul restaurantului.

Concret, dacă un client nu mănâncă tot ce și-a pus în farfurie, trebuie să plătească „o amendă” de 10 euro.

„Formula noastră este de tip „all-you-can-eat”: vă puteți servi de câte ori doriți, dar insistăm asupra respectului față de produse și asupra combaterii risipei alimentare. În cazul unei risipe semnificative, se poate percepe o taxă suplimentară de 10 € pe farfurie.

Această condiție este comunicată clar înainte de masă, clientul trebuie să o respecte. În cazul unui refuz de plată, sursa menționează și posibilitatea unei sancțiuni de 135 de euro pentru fraudă.

Clienții plătesc la prânz, în timpul săptămânii, 18,90 euro pentru mâncare nelimitată, iar seara 25,90 euro. În weekend, prețurile cresc la 27,90 euro.

„Luarea alimentelor neconsumate este interzisă. Deșeurile vor fi taxate cu 10 euro!”, mai avertizează proprietarii localului.

Localul încearcă să reducă risipa și prin intermediul serviciului Too Good To Go.

Preparatele rămase după prânz sunt puse în recipiente și vândute sub forma unor pachete-surpriză. Un meniu cu o valoare declarată de 18 euro poate fi cumpărat cu 5,99 euro, însă clientul nu poate alege produsele din interior.

Restaurantul este deschis în fiecare zi a săptămânii de la 12:00 la 14:30 și de la 19:00 la 22:30.