Simona Pătruleasa, secretul siluetei la 46 de ani. „În fiecare zi fac 45 de minute. Știu că sună mult”

„Cât Ingrid este la școală, în acele trei, patru ore, fac și eu ce face orice femeie. Mă îngrijesc, fac sport 45 de minute.

Nu mai merg la sală, înainte mergeam. De când cu pandemia am renunțat. Economisesc timp. Fac acasă, am tot ce îmi trebuie, gantere, stepper, bicicletă, am o sală întreagă acasă.

În fiecare zi fac 45 de minute. Știu că sună mult, dar fac 400 de abdomene. Cu pauză, fac serii de 100.

Dar nu fac asta de ieri, de azi. Am reușit în timp, am început cu 50. Fac niște lucruri, dar nu exagerate. Fac masaj de două ori pe săptămână, vine cineva acasă. (…)

Sâmbăta, duminica, mergem cu bicicletele, toți trei. Sunt zilele noastre de mers cu bicicletele, două ore, cam așa. Înainte încercam să merg mult pe jos, acum nu. Mă relaxez conducând și ascultând muzică. Și am grijă la ce mănânc.

La 20-30 de ani, dacă nu mâncam două zile eram băț, acum, după ce am trecut de 45 de ani, lucrurile nu mai stau așa. Pot să nu mănânc o viață și mă îngraș respirând. Metabolismul se schimbă, dar nu mă plâng. (…) Am ținut o dietă cu prietena mea Sonia”, a spus Simona Pătruleasa.

