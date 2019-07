Soții Pastramă s-au dus la doctor imediat după nuntă. „La ora 7:00 am terminat petrecerea și la 8:00 am fost deja la investigații”

„Vrem să facem o sarcină asistată și astăzi, deși a fost cam peste mână, fiindcă la ora 7:00 am terminat petrecerea și la 8:00 am fost deja la investigații. Ni s-a recoltat sânge, iar la 12:30 – 13:00 am avut amândoi o procedură pentru sarcina asta asistată. În momentul de față nu sunt însărcinată, dar cu ajutorul lui Dumnezeu… într-o săptămână, peste o lună, să vedem, cum vrea Dumnezeu”, a spus Brigitte Sfăt la emisiunea La Măruță, de la Pro TV.

Pe 27 mai, Brigitte și Florin Pastramă au avut cununia civilă, la primăria din Voluntari. Nunta lui Brigitte Sfăt și a lui Florin Pastramă a avut loc duminică, 7 iulie 2019, la un salon de lux din Capitală. Florin Pastramă este cel de-al patrulea soț al vedetei.

