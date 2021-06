Care este suma cea mai mare pe care Adrian Minune a primit-o la o nuntă. Ce spune artistul despre averea lui

Denise Rifai l-a întrebat pe invitatul său când a făcut primul milion de euro. „Sincer? Niciodată! Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a răspuns Adrian Minune.

„Care este suma cea mai mare cu care ați plecat de la o nuntă”, a continuat Denise Rifai. „A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari”, a venit răspunsul manelistului, potrivit Wowbiz.

Tot în cadrul emisiunii, Adrian Minune a fost întrebat la cât își evaluează el averea, în ciuda speculațiilor făcute de-a lungul anilor.

„La o sumă inestimabilă, pentru că averea mea sunt cei trei copii (…) Referitor la evaluarea în presă, e o minciună.

Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare.

Am terenuri, da!”, a fost răspunsul dat de Adrian Minune la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, dar nu a vrut să dea alte amănunte despre averea sa.

În 2019, presa scria că Adrian Minune e pe locul 3 în topul celor mai bogați interpreți de manele din România, cu o avere impresionantă, care se traduce în multe proprietăți: minimum 15 vile, 13 mașini și mai multe terenuri în localități din jurul Capitalei, potrivit sursei citate.

S-a spus că onorariul lui Adrian Minune pleacă de la 6.000 de euro, dar din dedicații ajunge să strângă chiar și 20.000 de euro la un eveniment.

