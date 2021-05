Teo Trandafir nu gătește de sărbători. „Eu prefer liniștea. Paștele nu e despre miei tăiați”

Prezentatoarea de la Kanal D a povestit că nu gătește de Paște, preferă să comande mâncare. Susține că în această perioadă ea preferă liniștea, nu preparatele consumate în exces.

„Eu nu mănânc exagerat și nici nu fac cumpărături foarte multe. Nu gătesc, preferăm să comandăm. Nu sărbătoresc momentul, prefer liniștea și retragerea în intimitate pentru introspecție. Pentru mine, Paștele nu este despre miei tăiați și alimente consumate în exces.”, a spus Teo Trandafir pentru click.ro.

La 52 de ani, Teo Trandafir e împlinită alături de Maya, fiica ei. De-a lungul anilor a fost foarte discretă în ceea ce privește relația mamă-fiică, însă recent a făcut câteva dezvăluiri.

„Maia este un om decent. Dacă are crize vine și îmi spune că are crize, dar nu le face. Consideră că nu este cinstit să se răzbune pe mine, dacă ea are neîmpliniri. Este adevărat că se mai plânge când nu îi ies lucrurile sau ceva nu îi este clar, fiind un om perfecționist, mai ales când este vorba de școală. Dacă vorbim despre iubire, sunt lucrurile ei pe care știu că le sesizează mai bine decât aș putea să o fac eu.”, spunea vedeta.

De Paște, Teo Trandafir petrece alături de cei dragi și recunoaște că acum trăiește una dintre cele mai bune perioade din viața ei. „Sunt în cea mai bună formă din viața mea, ceea ce mă sperie, mă gândesc la ce va urma.”, a mai declarat vedeta pentru click.ro.

