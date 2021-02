Teo Trandafir și fiica ei au o relație specială. Ce restricții are Maia din partea mamei sale. „Avem o înțelegere mai mult sau mai puțin tacită”

„Maia este un om decent. Dacă are crize vine și îmi spune că are crize, dar nu le face. Consideră că nu este cinstit să se răzbune pe mine, dacă ea are neîmpliniri.

Este adevărat că se mai plânge când nu îi ies lucrurile sau ceva nu îi este clar, fiind un om perfecționist, mai ales când este vorba de școală. Dacă vorbim despre iubire, sunt lucrurile ei pe care știu că le sesizează mai bine decât aș putea să o fac eu.

Asta nu înseamnă că nu ne consultăm pas cu pas, pentru că eu «miros» niște lucruri pe care ea nu le-a experimentat încă”, a declarat Teo Trandafir pentru Click.

De asemenea, Teo a recunoscut că are și restricții pentru fiica ei, cel puțin până când aceasta împlinește 18 ani.

„Aș prefera să nu își facă niciun piercing sau tatuaj până la 18 ani. Îmi este teamă că s-ar grăbi și ar veni tot la mine să îmi spună că a greșit.

Avem o înțelegere, mai mult sau mai puțin tacită, nu mă interesează unde ești, dar vreau să știu că ești în siguranță și să știu de unde te iau. Și dacă spune că vine acasă la ora 21.00, să vină la acea oră”, a mai adăugat vedeta.

