Divergențe privind parada militară din Paris

Franța a invitat statele membre ale așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, inclusiv Croația, să participe la parada tradițională de Ziua Națională. Guvernul condus de Andrej Plenković sprijină implicarea Croației în această inițiativă pe plan politic și civil, dar fără participarea militară în Ucraina.

În schimb, Milanović se opune participării armatei croate la evenimentul din Paris, argumentând că țara nu are obligații față de „Coaliția celor dispuși”, ci doar față de NATO și Uniunea Europeană.

„Armata croată poate merge în Franța doar la ordinul meu, nu al lui Plenković sau al ministrului Apărării, Ivan Anušić. Conform Constituției și legii, Forțele Armate ale Croației sunt reprezentate de comandantul suprem. Ce nu este clar aici? Armata nu va merge”, a declarat Milanović.

Acuzații la adresa Franței

Președintele croat a criticat aspru Franța pentru decizia sa de a vinde avioane Rafale Serbiei, argumentând că acest lucru subminează poziția Croației în regiune.

„Când ar fi trebuit să ne sprijine la parada militară de la Zagreb, nu s-au prezentat. De ce? Pentru că fac afaceri cu Belgradul, vânzând aceleași avioane pe care ni le-au vândut și nouă”, a spus Milanović.

Mai mult, el a pus sub semnul întrebării sensul apartenenței la NATO, afirmând: „Care este sensul de a fi membru NATO, dacă unul dintre statele mari ne vinde echipamente și apoi le vinde și unui vecin care este, chipurile, un satelit al Moscovei?”.

Discuții despre superioritatea avioanelor Rafale cumpărate de Serbia

De luni de zile, analiștii militari croați susțin că Serbia a obținut o variantă mai avansată a avioanelor Rafale în urma negocierilor cu Franța. Expertul militar Mario Galić a declarat că „Serbia va primi o versiune mai avansată a avionului francez” și a descris situația drept „un eșec teribil” pentru Croația.

„Dassault are o singură linie de producție, deci avioanele care ies sunt aceleași. Singura diferență pentru cele din NATO este capacitatea de a transporta arme nucleare. Asta nu ne ajută cu nimic“, a explicat Galić pentru Blic. Potrivit acestuia, modelul Rafale F4 pe care îl va primi Serbia până în 2028 este mult mai modernizat decât avioanele achiziționate de Croația în 2021.

„Ce vor primi sârbii va surclasa avioanele noastre în spațiul aerian. Acesta este un semn al lipsei de coordonare între Guvern și președinte, o situație inadmisibilă pentru Croația”, a concluzionat analistul.

Comparația dintre Vučić și Plenković

În timpul conflictului său verbal cu Plenković, Milanović l-a menționat și pe președintele sârb Aleksandar Vučić, pe care l-a descris drept „un lider politic autentic”.

„Aleksandar Vučić este un lider autentic, așa cum este el, și creatorul a ceea ce a construit. Nu e bine deloc. Plenković nu este nimic din toate acestea. Este doar un birocrat care, profitând de circumstanțe, conduce, cumpără și manipulează”, a spus Milanović.

Reacția Franței la acuzațiile Croației

Tensiunile dintre Zagreb și Paris au determinat o reacție oficială din partea ministrului francez pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad, care a explicat motivele pentru care Franța a vândut avioanele Rafale Serbiei.

„Franța, Croația și alți parteneri din UE și NATO împărtășesc interesul strategic de a reduce dependența regiunii, în special a Serbiei, față de Rusia și de a consolida legăturile sale cu statele occidentale. În acest context, Croația joacă un rol util, de exemplu furnizând rute alternative pentru aprovizionarea cu petrol și gaze a vecinilor săi, inclusiv Serbia. Achiziția de echipamente de apărare din Franța sau din alte state occidentale, precum SUA, de către țări din afara NATO urmează aceeași logică”, a explicat Haddad.

În 2021, Croația a semnat un contract cu Franța pentru achiziționarea a 12 avioane de luptă Rafale second-hand, plătind 999 de milioane de euro. Livrarea acestora s-a finalizat între aprilie 2024 și aprilie 2025.

În schimb, Serbia a achiziționat 12 avioane Rafale noi, la un cost estimat între 100 și 120 de milioane de dolari per unitate, în configurația de bază. Livrările către Serbia sunt programate să înceapă în 2028, toate aeronavele urmând să fie livrate până în 2030, conform sursei Blic.