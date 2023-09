La începutul lunii iunie, Theo Rose a adus pe lume un băiețel perfect sănătos pe care l-a botezat Sasha Ioan. Artista și-a revenit rapid după ce a născut, astfel că și-a reluat proiectele în televiziune și cele muzicale.

Actrița din serialul „Clanul” este foarte încântată de fiul ei, care crește pe zi ce trece și se consideră o norocoasă. Theo Rose spune despre Sasha Ioan că este un copil cuminte, vesel, iar datorită lui, viața ei este mult mai frumoasă.

„Copilul crește, a crescut foarte mult. E un copil înalt. Noi deja îl îmbrăcăm cu hăinuțe de copil de patru luni. I s-au mai definit trăsăturile. E un copil super. E foarte cuminte. Suntem foarte norocoși.

Nu e deloc pretențios, e vesel, a început să gângurească, e o atmosferă foarte frumoasă în casă și totul datorită lui”, a declarat Theo Rose, pentru fanatik.ro.

„Și eu, și taică-su îi cântăm, dar seara adormim în liniște, stingem tot”

Se pare că nu doar artista îi cântă, ci și Anghel Damian. Atunci când nu-l vede nimeni, regizorul serialului „Clanul” începe să cânte pentru fiul lor. Cei doi părinți au o regulă strictă atunci când vine vorba despre somnul lui Sasha, astfel că în casă trebuie să fie liniște totală.

„Îi mai cânt, îi mai cânt, avem momentele noastre zilnic când pun karaoke pe TV. Și eu, și taică-su îi cântăm, dar seara adormim în liniște, stingem tot și stăm amândoi, îl mângâi pe cap și adoarme așa… E minunată perioada asta”.

Theo Rose a scăpat de anexietate

Vedeta de la „Vocea României” a declarat în repetate rânduri că se confruntă cu anxietatea, însă de când a devenit mamă situația s-a mai îmbunătățit. Theo Rose a mers la terapeut pentru a ține sub control această problemă și i-a sfătuit pe cei care suferă de anxietate să ceară ajutorul unui specialist.

„Eu când am vorbit despre anxietate, am spart o bubă care era neapărat necesar de spart. Foarte mulți oameni, nu doar tineri, mi-au scris. Le-am oferit numărul de telefon al terapeutei mele. Nu știu dacă a făcut față, dar cred că am atins un subiect foarte delicat.

„E copilul meu acasă, când mă uit la el clar nu mai am cum să am vreun moment de anxietate”

Asta e o problemă cu care ne confruntăm foarte des în secolul ăsta și nu e nimic ce nu se poate rezolva. Mi-am dat seama că nu sunt singură și că foarte mulți oameni se confruntă cu asta. Mi-am dat seama că nu e un capăt de lume, ne revenim!

Acum sunt mult mai bine, am și viața pe care mi-am dorit să o am. E copilul meu acasă, când mă uit la el clar nu mai am cum să am vreun moment de anxietate. Mai sunt momente care mă trigger-uiesc (n. red.: situații care mai pot declanșa anxietăți), dar le gestionez cu totul altfel acum”, a mai spus Theo Rose.

