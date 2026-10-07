Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul tinerei găsite moartă într-o valiză pe râul Olt, a fost adus în țară din Elveția, la o săptămână după crima care a îngrozit România.

La finalul lunii septembrie, un bărbat a văzut o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea, iar după ce a alertat autoritățile, oamenii legii au descoperit acolo trupul tinerei Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani.

Principalul suspect în cazul crimei este Vlad Bălțățeanu, iubitul în vârstă de 30 de ani al fetei, care a fugit din țară imediat după tragedie. Acesta s-a predat în Elveția, iar pe 6 octombrie 2026 a fost adus înapoi în România.

Între timp, Mirela Vaida a început la Acces Direct să vorbească despre acest subiect, afirmând că Vlad Bălțățeanu încearcă să dea vina pentru crimă pe unchiul său!

„El încearcă să dea vina pe altcineva. Eu în locul unchiului acum aș pune mâna pe telefon. Acuzațiile sunt clare împotriva lui, că el ar fi criminalul”, a spus Mirela Vaida la Antena Stars.

Concurenta de la Asia Express 2026 l-a adus în discuție pe Grigore, unchiul tânărului, care a spus în emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars că a fost și el bătut de Vlad Bălțățeanu înainte cu 24 de ore ca Valentina Ioana Tănăsie să fie găsită moartă într-o valiză pe râul Olt.

„Au vorbit frumos unul cu celălalt. Eu nu am stat la grătar. M-a bătut și nu am mai stat. M-a închis într-o cameră fără geamuri. Vecinii lui nu erau acasă. M-a bătut pe drum. M-a luat forțat, după ce m-a bătut, și după m-a rugat să mănânc și eu nu am mai vrut. Nu s-au certat deloc. Atunci s-a băut bere. Nepotul a făcut focul la grătar. M-a făcut surd și prost și am vrut să plec acasă”, a afirmat Grigore în emisiunea de la Antena Stars.

Mirela Vaida a mai adus în discuție la Acces Direct și un alt episod care l-a avut în centrul atenției pe Vlad Bălțățeanu în urmă cu mai mulți ani: din câte se pare, tânărul din Vâlcea ar fi agresat-o pe o altă iubită, însă autoritățile nu au luat nicio măsură, chiar dacă tatăl fetei a depus plângere.