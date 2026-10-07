Președintele interimar al PNL Timiș, deputatul Marilen Pirtea, susține că, odată cu desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea unui nou guvern, partidele proeuropene ar trebui să renunțe la a trasa linii roșii pentru a putea forma un guvern.

Pirtea, care este și consilier onorific pe probleme de educație al lui Ilie Bolojan, susține că este important „să avem un guvern votat cât mai repede, agreat de spectrul proeuropean și transatlantic”. În privința deciziei PNL de a nu vota un guvern din care face parte PSD, Pirtea a spus că hotărârea este „perfectibilă”.

La rândul său, președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat că un guvern cu puteri depline, dar fără legitimitate politică, poate să fie „mai prost decât un guvern demis”. Președintele USR Timiș, senatorul Sorin Șipoș, susține că viitorul guvern trebuie să continue „consolidarea fiscală”.

„Un liant al ideilor venite din spectrul politic european”

Deputatul Marilen Pirtea, președinte interimar al PNL Timiș, a salutat desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea unui nou guvern, caracterizându-l pe premierul desemnat drept „un om profesionist, care coagulează, care poate să fie un liant al ideilor venite din spectrul politic proeuropean”.

Pirtea susține că Luca Niculescu ar trebui „să poată aduce la masă partidele pro-europene și să facă un guvern”.

„Acum discutăm despre propunerea de prim-ministru materializată. Până la urmă, nu avem încă guvernul. Să vedem cum își va pune în operă gândirea legată de programul de guvernare, care trebuie să continue măsurile ce au fost luate până acum, evident, într-o manieră poate îmbunătățită”, a declarat Marilen Pirtea.

În privința componenței guvernului, deputatul liberal consideră că partidele ar trebui să stea la masă pentru a găsi o formulă comună de a învesti un guvern, „pentru că România are nevoie de un guvern cu puteri depline într-un termen foarte scurt”.

„Nu cred că e bine să începem cu astfel de declarații de linii roșii”

Întrebat cum ar putea trece guvernul Niculescu fără voturile PSD, în contextul în care USR a reamintit că nu votează un guvern din care face parte PSD, iar PNL are o decizie luată în acest sens, Marilen Pirtea a declarat pentru Libertatea că „PNL va discuta”.

„Haideți să vedem ce propuneri vor fi. Până la urmă, eu nu cred că e bine să începem cu astfel de declarații de linii roșii, ci să găsim ce ne unește, ce ne poate coagula și ce ne pune la masă, nu ce ne desparte. La asta cred că ar trebui să se gândească partidele politice și nu să vină din start cu declarații beligerante care să ne ridice de la masă”, a afirmat deputatul liberal.

Pirtea consideră că în final vor exista anumite linii roșii de toate părțile, dar partidele trebuie să discute despre „ce le pune la masă”.

„PSD trebuie să fie rezonabil și să se gândească într-adevăr la țară și nu la ideea că «dacă suntem noi în guvern, bine, dacă nu, nu votăm guvernul». Asta este o atitudine politicianistă, nu una de oameni de stat. E valabil pentru toată lumea. Așa trebuie să gândească fiecare partid”, a mai declarat Pirtea.

Marilen Pirtea susține că partidele din fosta coaliție s-ar putea întoarce la masa negocierilor, în jurul premierului desemnat Luca Niculescu.

„Cred că soluțiile vor reieși în urma dialogului și a discuțiilor. De aceea nu excludem nicio variantă. Evident că avem niște decizii în forurile interne ale partidului, fără PSD la guvernare, cum și ei au astfel de decizii. Totul e perfectibil, nu se pune problema. Vrem un guvern care să se gândească la țară, nu la partidul din care face parte în exclusivitate. Că sunt tehnocrați, că vor veni cu susținere, este orice posibil. Important este să avem un guvern votat cât mai repede, agreat de spectrul pro-european și transatlantic”, a mai declarat Marilen Pirtea pentru Libertatea.

Simonis (PSD): „Am o părere excelentă despre domnul Luca Niculescu”

Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a criticat desemnarea lui Luca Niculescu, susținând că președintele Nicușor Dan „continuă să sfideze rezultatul alegerilor parlamentare”.

„Am o părere excelentă despre domnul Luca Niculescu, am colaborat cu domnia sa cât am fost la Camera Deputaților, am elaborat multe legi pentru aderarea la OCDE și cred că ar fi fost un excelent ministru de externe. Însă, într-o perioadă de criză, într-o perioadă complicată politic, într-o perioadă în care este nevoie de asumare și de susținere parlamentară în jurul unui guvern, nu am încredere în guverne tehnocrate, ca să fie foarte, foarte clar”, a declarat Alfred Simonis pentru Libertatea.

„Președintele nu poate să facă chiar ce-l taie capul. Nu ne jucăm de-a grădinița aici”

Președintele CJ Timiș a mai spus că liniile roșii trasate de PNL și USR duc spre un guvern tehnocrat, iar aceasta este „cea mai proastă soluție pentru această perioadă”. Simonis consideră că, în virtutea scorului obținut de PSD la alegerile parlamentare, președintele trebuia să desemneze un premier PSD.

„E adevărat că Constituția îi permite președintelui să facă aceste consultări și să desemneze o persoană, însă nu poate să facă chiar ce-l taie capul. Mă rog, poate, dar o să propună la nesfârșit premieri care nu vor trece de Parlament. Ori în condițiile astea e neserioasă treaba, nu ne jucăm de-a grădinița aici”, a mai declarat Alfred Simonis.

Avea Grindeanu garantată o majoritate?

Întrebat dacă Sorin Grindeanu, care a fost propunerea PSD, ar fi avut garantată o majoritate în cazul în care ar fi fost desemnat de președintele Nicușor Dan, Alfred Simonis a spus că „e greu de vorbit de garanții în condițiile în care PSD-ul, care a fost pe primul loc la alegerile parlamentare, se învârte undeva la 27%”.

„Cu siguranță un om care are 27%, plus deja niște grupuri politice mai mult sau mai puțin asumate anunțând că îl susțin, are mai multe șanse decât o propunere care nu are niciun partid, niciun parlamentar și nicio majoritate în Parlament. Despre asta e vorba”, a mai spus Simonis, potrivit căruia „varianta în care partidul care are 8% trage numai linii roșii și ne spune tuturor ce să facem (n.r. - USR) se întâmplă în Africa, nu în democrații”.

Liderul PSD Timiș a mai afirmat că mai mare decât nevoia de a avea un guvern este nevoia de a avea „un guvern capabil să facă ce e nevoie pentru țară”. „Altfel e posibil ca un guvern numit, dacă nu are legitimitate politică, dacă nu are capacitatea de a convinge Parlamentul să aprobe reformele, să fie mai prost decât un guvern demis”, a mai declarat Alfred Simonis.

Președintele USR Timiș: „Dacă nu se vor depăși limitele pe care le-am votat, putem discuta”

Președintele USR Timiș, senatorul Sorin Șipoș, a declarat că, din perspectiva USR, premierul desemnat trebuie să discute cu partidele politice. „Este foarte important să vedem dacă propunerea pe care o va face domnul Luca Niculescu atinge propunerile noastre de linie roșie, adică fără miniștri PSD sau în spatele cărora se află PSD-ul”, a declarat Sorin Șipoș.

Liderul USR Timiș a mai spus că pentru USR este important ca noul guvern să propună un program de guvernare care să continue reformele începute de Guvernul Bolojan. „E important să avem o majoritate care să dea un buget echilibrat între nevoile sociale ale României și posibilitățile pe care le avem. Este nevoie de o ajustare a cheltuielilor, asta înseamnă mai multe reforme. Consolidarea fiscală trebuie continuată. Agențiile de rating au spus foarte clar că e nevoie de continuarea consolidării fiscale și a absorbției de fonduri europene”, a declarat Șipoș.