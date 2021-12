Topul celor mai neobișnuite scene de sex din filme. Pe ce loc se află „Regele Leu”

10. Ecstasy (1933)

Regizat de Gustav Machaty, filmul ceh „Ecstasy” / „Extaz” spune povestea Evei Hermann, jucată de austriaca Hedy Lamarr, o tânără care se căsătorește cu un bărbat înstărit, mult mai în vârstă decât ea. La un moment dat, însă, îl părăsește și întâlnește un alt bărbat, mai tânăr, de care se îndrăgostește.

În scena de sex, sunt câteva prim-planuri cu Eva, după ce iubitul ei a dispărut din cadru. Sunt câteva detalii care „dau de gol” acțiunea: mâna Evei, care strânge cearșaful, colierul care cade pe podea și, desigur, expresia feței. La final, Eva fumează o țigară.

„Ecstasy” a prezentat primul orgasm feminin din istorie. Lungmetrajul a creat numeroase controverse din cauza unei scene în care actrița Hedy Lamarr înoată goală, dar și din cauza scenei de sex, chiar dacă aici se văd doar fețele actorilor. În Germania, Italia și SUA, filmul a fost interzis de la difuzare câțiva ani.

Lamarr a povestit, în mai multe interviuri de-a lungul timpului că mișcările din acele momente ale filmului au fost dictate de regizor, care striga instrucțiunile și o înțepa cu un ac de siguranță. Despre scenele nud, ea a spus că a fost păcălită de Machaty, pentru că acestea nu figurau în scriptul original. La rândul său, regizorul s-a apărat, afirmând că, de fapt, tânăra actriță, pe-atunci în vârstă de 19 ani și fără experiență în cinematografie, a semnat contractul fără să-l citească.

9. Shortbus (2006)

Filmul regizat de John Cameron Mitchell este cunoscut pentru scenele (multe) de sex nesimulate și foarte explicite. Povestea, care se petrece în New York, se duce pe două planuri. Pe de-o parte, Sofia, terapeut sexual, se împrietenește cu o dominatrix (dominatoare sexuală), într-un club numit Shortbus, care o ajută să aibă pentru prima dată orgasm.

Scenă din film. Foto: Profimedia

Pe de altă parte, James, un regizor de film amator introvertit, începe, alături de iubitul său, o relație deschisă cu un al treilea bărbat.

„Scena cu care începe filmul este una dintre cele mai bune momente de autoerotism. O felație realizată gimnastic, cu final fericit”, scrie The Guardian.

40 de oameni au fost chemați la audiții pentru acest film, din care au fost aleși nouă actori. Distribuția a fost aleasă înainte de stabilirea poveștii filmului. Personajele și firul narativ au fost create în decursul a doi ani și jumătate, bazate pe workshopuri de improvizație cu actorii.

Despre faptul că scenele de sex din film sunt, în mare parte, reale, Mitchell face o comparație cu abordările altor regizori, precum Alfred Hitchcock, care folosește, de exemplu, imagini cu trenuri intrând în tuneluri ca metaforă pentru sex. El a spus că „atunci când arăți sex real, sexul în sine poate fi o metaforă pentru alte părți din viețile personajelor”.

8. Liberté (2019)

Un grup de aristocrați excluși de la curtea regelui Ludovic al XVI-lea, în Franța secolului al XVIII-lea, se adună în pădure, în trăsurile lor, pentru a urmări alți aristocrați făcând lucruri perverse. Câteodată participă și ei.

The Guardian descrie filmul ca fiind „un carnaval de violență și senzualitate imorală”, în timpul căruia are loc un asasinat politic ce aproape trece neobservat. Totul, într-o simfonie de sunete, țipete, gemete și șfichiuiri de bici.

7. The Lion King (1994)

Clasicul film Disney „The Lion King” / „Regele Leu” spune povestea lui Simba, care, după ce a rămas orfan de tată din cauza unchiului său, Scar, este exilat. Micul Simba se întâlnește cu Timon și Pumba, o suricată și un porc mistreț, care îl cresc în stilul lor de viață. După ce crește, Simba se reîntâlnește cu prietena lui din copilărie, Nala, care îl roagă să se întoarcă pentru că Scar a distrus tot teritoriul Pride Lands. Inițial, Simba refuză, pentru că se simte vinovat pentru moartea tatălui său, Mufasa, dar în final acceptă, și, ajutat de Nala, Timon și Pumba, îl învinge pe Scar și își redobândește tronul.

Filmul face aluzie, la un moment dat, la sex, când Nala și Simba, reuniți, se îndrăgostesc și se hârjonesc pe fundalul piesei „Can You Feel the Love Tonight” a lui Elton John.

„Regele Leu” a avut două continuări: „The Lion King II: Simba’s Pride” / „Mândria lui Simba” și „The Lion King III: Hakuna Matata”.

Este al 32-lea film Disney și producția de animație clasică cu cele mai importante încasări din toate timpurile. În 2019, Disney a produs o adaptare realistă a animației „Regele Leu”, în regia lui Jon Favreau, cunoscut pentru rolul lui Happy din filmele „Iron Man” și din seria „Avangers”.

6. The Beast (1975)

„La Bête” / „Bestia” este un film horror erotic din 1975 scris și regizat de Walerian Borowczyk. Spune povestea relației dintre o bestie și o tânără, Lucy, al cărei tată, un om de afaceri, îi lasă moștenire averea sa cu condiția să se mărite cu Mathurin, fiul unui marchiz. Băiatul este debil și deformat.

Lucy și mătușa sa ajung la ferma lui Mathurin, care locuiește cu unchiul său, iar Lucy începe, într-o noapte, să aibă vise erotice, în care are relații sexuale cu o bestie care este convinsă că este Mathurin. Într-unul dintre vise, bestia moare de epuizare, iar Lucy îl găsește pe Mathurin mort în camera sa. Fata descoperă că Mathurin are o coadă și este acoperit de blană.

„La Bête”. Foto: Profimedia

5. The Counselor (2013)

Un avocat (Michael Fassbender) disperat să facă rost de bani intră într-o combinație periculoasă cu droguri – aceasta este, pe scurt, povestea filmului lui Ridley Scott, „The Counselor” / „Avocatul”. Filmul are în distribuție nume mari, precum Javier Bardem, Penélope Cruz, Cameron Diaz și Brad Pitt. Este o poveste despre lăcomie, dragoste, încredere, trădare și despre ce este un om capabil să facă pentru bani.

Regizoarea Julia Ducournau a obținut premiul Palme d’Or la festivalul de anul acesta de la Cannes pentru filmul său, „Titane”, în care personajul lui Agathe Rousselle, Alexia, rămâne însărcinată cu un Cadillac. Dar conceptul de sex cu mașini a fost abordat mult înainte chiar de Ridley Scott, în „The Counselor”. Cameron Diaz face asta cu un Ferrari galben, în timp ce Javier Bardem urmărește totul de pe locul șoferului.

Cameron Diaz și Penélope Cruz în „The Counselor”. Foto: Profimedia

4. Moonkraker (1979)

„Moonkraker” este al 11-lea film din seria James Bond produs de Eon Production și al patrulea în care Roger Moore joacă rolul agentului 007 (l-a interpretat, în total, în șapte filme).

În „Moonkraker”, Bond investighează furtul unei nave spațiale. Ancheta îl conduce către Hugo Drax, proprietarul companiei care a realizat nava. Împreună cu Holly Goodhead, om de știință la NASA, James Bond îi ia urma lui Drax din California, în Veneția, apoi în Rio de Janeiro, în pădurea amazoniană și, în final, în spațiu, pentru a pune capăt unui plan de distrugere a omenirii și de a crea o alta, „superioară”.

În drumul înapoi pe Pământ, Bond este contactat printr-un apel video de oamenii de la serviciile secrete. Și este surprins făcând sex cu Holly Goodhead (Lois Chiles). Urmează un dialog cu tentă sexuală, pe care The Guardian îl cataloghează drept „cea mai jenantă poantă de final” din toate filmele cu James Bond:

– „Dumnezeule, ce face Bond?”.

– „Cred că încearcă să reintre, domnule”.

3. In the Realm of the Senses (1976)

„A fost dintotdeauna mai degrabă bizar și satiric decât sexi”, scrie The Guardian despre producția franco-japoneză „In the Realm of the Senses” / „Corida iubirii”. Filmul are la bază povestea reală a unei lucrătoare sexuale din Japonia din anii 1930, Abe Sada.

Proprietarul unei case de geishe, Kichizō, începe o relație cu Abe Sada, iar între cei doi au loc acte sexuale neobișnuite, care în final duc la strangularea și castrarea lui Kichizō de către Sada. Criticii spun că a popularizat practica extrem de riscantă a autoasfixierii erotice în Statele Unite, notează ziarul britanic.

In the Realm of the Senses (1976). Foto: Profimedia

2. Team America: World Police (2004)

Este un film cu păpuși în regia lui Trey Parker. „Are cea mai elegantă scenă de sex din istorie și de departe una dintre cele mai explicite”, scrie The Guardian.

În această comedie americană, Gary, căruia îi dă voce Trey Parker, este un actor recrutat de forțele speciale, Echipa America, pentru a se infiltra într-o organizație infracțională folosindu-se de talentul său actoricesc. El și Lisa (dublaj Kristen Miller), psihologa din spatele strategiilor antiteroriste ale Echipei Americii, au relații sexuale într-o scenă „sălbatică”, ce vrea să arate modul evaziv în care Hollywoodul filmează astfel de scene.

1. Y tu mamá también (2001)

„Y tu mamá también” / „Și mama ta la fel!” este un film mexican, lansat în 2001, în regia lui Alfonso Cuarón. Doi adolescenți, Julio și Tenoch, pleacă în excursie împreună cu o femeie mai în vârstă decât ei, de 28 de ani, Luisca, jucată de Maribel Verdú.

Y Tu Mama Tambien. Foto: Profimedia

Amândoi se îndrăgostesc de ea, iar Luisa are relații intime cu fiecare. La final, se adună pentru un act în trei, într-o cameră de motel, însă în timpul scenei Luisa pleacă, lăsându-i pe băieți să se sărute.

