„Dânsul mi-a spus că a fost studentul meu. Eu am avut mii de studenţi. Nu-mi aduc aminte. L-am întrebat ce notă a luat. A spus că a luat nota 10. A spus că a luat peste tot numai nota 10”, a afirmat Rafila la emisiunea Insider Politic difuzată sâmbătă, 13 aprilie, la Prima TV.

Alexandru Rafila a mai fost întrebat de ce PSD l-a ales pe medicul Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar din București, să candideze pentru Primăria Capitalei la alegerile din 9 iunie.

„Dânsul nu e ales de PSD, este ales de ambele partide. Este independent, nu are apartenenţă politică, eu sunt membru al PSD. Este o opţiune pe care o respect şi o sprijin, categoric, cum vor face toţi colegii din organizaţia Bucureşti şi nu numai. Mi se pare că a alege un medic, care este şi profesor universitar, are şi experienţă în management, nu este un lucru rău. Sănătatea este un sector important, este şi o simbolistică a sănătăţii de care are nevoie şi acest oraş”, a răspuns ministrul.

Acum două săptămâni, Cătălin Cîrstoiu a susținut la Prima TV că are o relaţie foarte bună cu actualul ministru al sănătăţii și că se cunosc de mult, potrivit news.ro.

„Sandu Rafila mi-a fost asistent de grupă în facultate. Ne cunoaştem de multă vreme. Eu eram student, el mă învăţa. Am avut o relaţie foarte bună. Alexandru Rafila e un om energic, e un om hotărât. Mie îmi place de el. E un om care ştie ce e medicina”, a afirmat Cîrstoiu despre Rafila.

